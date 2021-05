GCHQs rett til massedatadeling Personvern, rettsregler | GCHQ

GCHQs metoder for massiv avlytting av elektronisk kommunikasjon krenker retten til personvern og regelen om datainnsamling er “grunnlovsstridig”, som er et stort rom Den europeiske menneskerettighetsdomstolen har avgjort.

Den fant også at det totale midlertidige regimet ikke hadde tilstrekkelig sikkerhet for hemmelige presseartikler, men sa at avgjørelsen om å innføre et totalt midlertidig regime ikke var i strid med den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Kammeret bestemte også at GCHQ-regimet ikke var ulovlig for å dele viktig digital intelligens med utenlandske regjeringer.

Grand Chamber-avgjørelsen kulminerer i en juridisk utfordring mot GCHQs totale avlytting av online kommunikasjon lansert i 2013 av Big Brother Watch og andre Whistle blowing expressions av Edward Snowden.

Retten sa at den hadde identifisert tre “grunnleggende feil” i regimet. Det totale avlyttingen ble godkjent av statssekretæren, men ikke av en organisasjon uavhengig av administrasjonen; Hvilke typer søkeord som definerer kommunikasjonen som er ansvarlig for eksamen, er ikke inkludert i søknaden om en tegningsordre; Søkeord knyttet til en person (for eksempel spesifikke identifikatorer som e-postadresse) er ikke underlagt tidligere intern godkjenning.

Dommen uttalte: “For å minimere misbruk av total avlyttingsmakt, anser domstolen at denne prosessen bør være underlagt” endelig til endelig beskyttelse “, dvs. at det på hjemmemarkedet bør vurderes behovet for handling. tatt på hvert trinn i prosessen med proporsjonalitet; Når betydningen og omfanget av prosessen er definert, må den totale avlyttingen i utgangspunktet være gjenstand for uavhengig anerkjennelse; Og aktivitet bør være underlagt tilsyn og uavhengig tidligere post-faktuell (baklengs) gjennomgang.

Delvis uenig sa noen av de 17 romdommerne at det ikke gikk langt i dommen.

Dommer Pinto de Albuquerque sa at han hadde åpnet døren til en elektronisk ‘Big Brother’ i Europa.

De tre andre dommerne var uenige i flertallets syn på at regelen om å dele tre viktige digitale etterretninger med utenlandske regjeringer ikke var ulovlig. De sa at retten hadde “mistet en utmerket mulighet til fullt ut å opprettholde viktigheten av privatliv og korrespondanse når de ble møtt med forstyrrelser i form av masseovervåking.”

På den måten siterte de George Orwells uenighet siden 1984: ”Det er definitivt ingen måte å vite om du blir lagt merke til til enhver tid. Det er spekulativt hvor mange ganger, eller i hvilket system, tankepolitiet ble satt inn i en hvilken som helst enkelt ledning. Det er til og med innbilt at de så alle hele tiden. Men når som helst kan de sette inn ledningen din når de vil. Du utforsker hver bevegelse, unntatt mørke, i antagelsen om at du må leve – levd, fra vane å bli intuitiv – at hver lyd du lager blir hørt. ”

I 2018 ble det EMK bekreftet noen klager fra Big Brother Watch og andre Men partene hadde anket til domstolens store kammer og mente at dommen ikke var tilstrekkelig.