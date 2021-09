GE: GE G3 -teknologi for å akselerere dekarboniseringsarbeidet i Norge

Elvia, Norges største distribusjonssystemoperatør (DSO), tildeler GE -kontrakt for levering av SF 6 Gassfrie koblingsutstyr isolerte bryter for pilotprosjekt med digital transformatorstasjon

Gassfrie koblingsutstyr isolerte bryter for pilotprosjekt med digital transformatorstasjon DSO Elvia innser potensialet til GE Renewable Energy 3 Gassisolering og bytte for høyspenningsutstyr som et alternativ til svovelheksafluorid (SF.). 6 ) for å bidra til å redusere de globale klimagassutslippene betydelig

Gassisolering og bytte for høyspenningsutstyr som et alternativ til svovelheksafluorid (SF.). ) for å bidra til å redusere de globale klimagassutslippene betydelig Dette er SF 6 Den gratis digitale nettstasjonen vil også være en av de mest avanserte digitale i verden, siden den vil inkludere prosessbussen med digitale instrumentomformere og digitalt online overvåkingssystem

Paris, Frankrike og Oslo, Norge –14. september 2021 General Electric Renewable Energy nettverksløsninger Business (NYSE-GE) på vent av et norsk forsyningsselskap Elvia å presentere SF 6 Gratis transformatorstasjon i Heggedal, i nærheten av storbyområdet i Oslo som har GEs bransjeledende GE3 gass ​​(uttales ‘g’- kubikk). g3 Gass er et spillskiftende alternativ til SF 6 – En kraftig klimagass – med et globalt oppvarmingspotensial (GWP) på omtrent 99% lavere enn svovelfluorid 6 1.

Prosjektomfanget dekker design, prosjektering, levering, konstruksjon og igangkjøring av seks spor GE’s F-35-41g 145 kV g3isolerte nøkler og den elektriske balansen knyttet til anlegget. Dette markerer også leveransen av en av verdens mest avanserte digitale gassisolerte (GIS) transformerstasjoner, med GEs digitale løsning som inkluderer Low Power Instrumentation Inverters (LPIT) og GE å se på, som er et digitalt online overvåkingssystem for digital overføring av data over IEC 61850 -protokollen.

Vår kontrakt med Elvia viser at operatører av anlegg blir mer og mer bevisste på sitt miljøavtrykk og hvilken innvirkning det har på samfunnet og verden rundt dem. I dag har 25 ledende elektriske verktøy tatt i bruk g. -Stilen3 Gassprodukter for sine høyspentnett, og unngår å tilsette mer enn en million tonn karbondioksid 2 Nettverksekvivalent. Dette tilsvarer å fjerne nesten en halv million bensinbiler fra veien i ett år Aspen Postadleukin, den kommersielle lederen for Nordens region for GE’s Grid Solutions.

nylig EU -kommisjonens rapport Det ble konkludert med at gassblandinger basert på fluoronitril – for eksempel g3 Gass – kan være det eneste alternativet til dielektrisk og koblingsgass for SF 6 Når rommet er en begrensning, som i urbane områder. Det er fordi fluorontrilbaserte gassprodukter har samme kompakthet og ytelse som tradisjonell SF 6 Utstyr, i motsetning til andre SF 6 Gratis løsninger.

Z GE3 Gassisolerte produkter er for tiden tilgjengelige for strømførende tankbrytere og gassisolerte transformatorstasjoner (GIS) opptil 145 kV, samt gassisolerte ledninger (GIL) opptil 420 kV.

For mer informasjon om GEs høyspenning g3 Substasjonsutstyr og produktplan, Besøk vår hjemmeside.

###

Redaktørens merknader:

sjette 6 : På grunn av sine sterke isolasjons- og kjøleegenskaper, SF 6 Det er mye brukt i transformatorstasjonsutstyr med overføringsindustrien som står for nesten 80% av den globale bruken. Den ble identifisert som en potent klimagass ved Kyoto -protokollen fra 1997, SF 6 Bidrar til utslipp 23 500 ganger mer enn CO2 -utslipp 2 Ved frigjøring kan den forbli i atmosfæren i opptil 3200 år.

Om GEs nettverksløsninger

Grid Solutions, General Electrics fornybare energiselskap, betjener kunder globalt med mer enn 13 000 ansatte. Grid Solutions leverer utstyr, systemer og tjenester for strømleverandører og næringer rundt om i verden for å levere energi pålitelig og effektivt fra produksjonsstedet til de endelige energiforbrukerne. Nettløsninger fokuserer på å møte utfordringene ved energiovergangen ved å muliggjøre en sikker og pålitelig tilkobling av distribuerte, fornybare energiressurser til nettet. For mer informasjon om GEs nettverksløsninger, besøk https://www.gegridsolutions.com.

Om GE’s g3 Gass

GE alternativ til SF 6 er g3 Gasseparasjon og bytte er kulminasjonen på et tiår med forskning og utvikling av teamene i Frankrike, Tyskland og Sveits i samarbeid med 3M. g3 Blandingen av gasser består av karbondioksid, oksygen og 3M ™ Novec ™ 4710 isolerende væske fra 3M fluoronitrilfamilien. Fluoronitril har blitt identifisert av forsknings- og utviklingseksperter som det mest passende karbondioksidadditivet 2 og O. 2 For å nå den miljømessige fordelen med et alternativ til SF6 6 , uten å gå på kompromiss med den tekniske ytelsen til utstyret og fotavtrykket. Som et resultat, Global Warming Potential (GWP) for General Electric3 99% mindre gass sammenlignet med SF 6 . Når det gjelder teknisk ytelse, g3 Ikke bare gir HV -utstyr samme ytelse som SF 6 produkter, har den også det samme dimensjonale fotavtrykket sammenlignet med SF 6 Utstyret fungerer under de samme omgivelsesforholdene (opptil -30 ° C).

Mer om g3– sjette 6 Gratis løsninger (gegridsolutions.com)

Mer om g3 Utvikling, GEs fluoronitrilbaserte gassblanding: På jakt etter SF 6 erstatte | Think Grid (think-grid.org)

For mediehenvendelser, vennligst kontakt:

Alison J Cohen

Nettverksløsninger, ekstern kommunikasjonssjef

General Electric Renewable Energy

+972 54 7299742

[email protected]



arbeidsenhet



Etiketter