Geert Noels om energiinflasjon: «Problemet i Belgia er ikke de store farmasøytiske selskapene, men den store regjeringen er problemet i Belgia»

16. mars kunngjorde den føderale energiministeren Tinne Van der Straeten Forlengelse av to atomreaktorerI et notat til regjeringen.

Burde statsråder ha forhandlet mer for å sikre bedre kjøpekraft for husholdningene? – Jeg tror vi er i en svak posisjon.Geert Noels svarer. «Det er et monopol. Vår posisjon på energiområdet avhenger av Engies strategi. Vi gikk glipp av en mulighet i 2005 til å holde papirene for hånden for å forhandle belgiernes interesser på riktig måte, og dette kompliserer forhandlingene som vi må gjøre i fremtiden. Engie spesialiserer seg mer og mer på kraftverk som opererer med gass og i alternative energier og du ønsker ikke å forlenge levetiden til kjernekraftverk. Vi vil betale for det på en eller annen måte. Han sier.

Vi har ikke mye spillerom Manøvrering fordi vi ikke skapte konkurranse i energimarkedene

Og med god grunn, «Vi gjør to energioverganger: en mot alternative energier og en mot atomnedrustning. For ethvert land er det svært vanskelig å gjøre to energioverganger, fordi i løpet av de neste 10 årene vil alle mulighetene vi investerer i alternative energier nesten være nok til å kompensere for. de overskytende utslippene vi gjør på grunn av bensinstasjonene.

Til slutt, når det gjelder spørsmålet om omfordeling av gevinster oppnådd av store grupper til befolkningen, er økonomen veldig pessimistisk: «Kjernefysisk husleie kan bare betales dersom det er overskudd. Slik er det her med atomkraftverk. Men lykke til videre.»Han sier. «Vi har ikke mye spillerom fordi vi ikke har skapt konkurranse i energimarkedene. Enten vil regjeringen gå inn og nasjonalisere energi, som er Pandoras boks, eller så må den forhandle mot giganten som sitter på alle kortene … ”