Geert Wilders» PVV, som vant valget, ønsker et Nederland uten islam og utenfor EU

Riktig rolle

«Rutte IV-regjeringen, som allerede opplevde spenninger, kollapset i spørsmålet om reform av asylpolitikken, minnes Benoît Rihoux, en statsviter ved UCLouvain på La Premiere. Laget ble revet mellom midtre høyre og midtre venstrevinger. Problemstillingen passet godt til Mr Wilders sin kampanje.»

Geert Wilders mildnet sin anti-islamske retorikk før valget. Han tok opp hverdagslige bekymringer som levekostnadene. Men det populistiske, islamofobiske og euroskeptiske programmet til PVV har ikke endret seg.

Forby moskeer og Koranen

I sin fullstendige avvisning av islam ønsker Frihetspartiet (PPV) å forby moskeer, muslimske skoler og til og med Koranen. «Nederland er ikke et islamsk land: ingen muslimske skoler, koraner eller moskeer», oppsummerer partiets valgprogram. Muslimske slør er også forbudt i offentlige bygninger.

PVV ønsker «Frysset asyl» og reetablering av nederlandsk grensekontroll. Dit vil asylsøkere fra trygge naboland sendes tilbake. Mer restriktive oppholdsregler gjelder også for europeiske borgere: De vil trenge arbeidstillatelse, og antallet utenlandske studenter vil bli redusert.

N-stemme for å forlate

Kan alt dette bryte med gjeldende europeiske regler? PVV vil kreve dispensasjon og planlegger å holde en bindende folkeavstemning om Nederland sin uttreden av EU. PVV ønsker et suverent Nederland og avviser enhver form «Politisk union» I likhet med EU er landet et grunnleggende medlem.

Den nederlandske advokatforeningen insisterte dagen etter valget på at disse tiltakene var i strid med flere lovbestemmelser. Eventuelle planer om å dømme mindreårige fra fylte 14 år som voksne, gjennomføre livstidsdommer eller fryse retten til asyl er i strid med Nederland sine grunnleggende rettigheter og internasjonale forpliktelser. Å forby moskeer og koraner ville til og med bryte med landets grunnlov, som garanterer tilbedelsesfrihet.

«Det er et rasistisk parti suksess»

«En veldig vanskelig tid venter muslimene»Muhsin Khokdas, leder av den muslimske-statlige forbindelsesorganisasjonen, er bekymret. «Jeg vet ikke om muslimer fortsatt vil være trygge i Nederland. Jeg bekymrer meg for dette landet.»Han fortalte det nederlandske byrået ANP.

«Et fremmedfiendtlig parti vinner det nederlandske valget. Et parti som retter seg mot og avviser et segment av befolkningen, og hevder at de er mindre verdt.»Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty International fordømte angrepet.

Ved siden av Orbán, Le Pen og Putin

Hvis han blir statsminister, vil ikke Geert Wilders bli isolert i Europa. Den nederlandske pressen påpeker at anti-immigrasjonspartier er på fremmarsj i mange land. Seieren hans kommer to måneder etter at populisten Robert Figo vant i Slovakia. Den ungarske nasjonalistlederen Viktor Orbán gratulerte X (eks Twitter) «Endringsvinder» Det blåste opp i Nederland. Marine Le Pen, leder for National Rally i Frankrike, ønsket PPVs seier velkommen.

Geert Wilders er en frittalende beundrer av Viktor Orbán og USAs tidligere president Donald Trump. Han legger ikke skjul på sin sympati for Russlands president Vladimir Putin. «For halvannet år siden var han i Moskva for entusiastisk å støtte Putins syn på Ukraina og 2014-nedsettingen av Malaysia Airlines-flyet.»Husker Frank van der Linden.

En venn av Israel

BVV liker det også «Den beste vennen til Midtøstens eneste sanne demokrati», Israel. Planen hans krever å flytte den nederlandske ambassaden til Jerusalem og stenge representasjonen i Ramallah. Han planlegger å kutte diplomatiske bånd med muslimske land.

På klimaet oppfordrer Geert Wilders» parti nederlenderne «Slutt å være redd». Når havnivået stiger, har landet de beste hydrauliske ingeniørene. Han tar derfor til orde for økt utnyttelse og bruk av olje, gass, kull og kjernekraft.