Geert Wilders vinner i Nederland: Christophe Calvo, «vi trenger også fransktalende for å kjempe mot ekstremisme»

For MP avslører et eksempel fra gårsdagens forside av Het Nieuwsblad: «Debatten om penger og politikk, som partifinansiering, er svært aktuell. Dette skaper grobunn for ekstremer. Siden begynnelsen av Vivaldi har jeg prøvd å finne et kompromiss mellom demokratene. Dette kan være siste gang vi gjør dette med fornuftige folk. I dag ser jeg blokkeringer og løsninger, ikke bare på nivå med Flandern, men det trengs fransktalende for å kjempe mot ytterligheter.«

Med tanke på valget i 2024, frykter miljøverneren en omveltning i Vlaams Belang, for eksempel Tom Van Grieken, lederen for partiet som skal forme den flamske regjeringen. «For eksempel i Nederland prøver Geert Wilders å være rimelig og konstruktiv, mens demokratene gjør alt for å oppføre seg på en urimelig og uansvarlig måte, med showmanship og konfronterende politikk. Det er et paradoks og et ansvar Den største utfordringen må vi som demokrater ta sammen.«

Og, etter det siste valget i 2019, var Vivaldi nettopp ment å være den siste bastionen mot den nasjonalistiske samlingen av N-VA og Vlaams Belang.

«Jeg har ofte sagt at Vivaldi representerer enten den siste regjeringen i den gamle tiden eller den første regjeringen i den nye. I dag tror jeg vi er mer i den første situasjonen. Ved å samle ideene til liberale, sosialdemokrater, kristendemokrater og grønne kan vi oppnå en stor, ambisiøs og proaktiv plan for dette landet. Men nå er vi i en situasjon hvor alt skal avgjøres i selve valget. Dette er ikke bare et spørsmål om flamsk. LBart de Wevers ansvar er ansvaret til alle demokrater, inkludert fransktalende.«

En reell debatt mellom venstre og høyre er ifølge MP i ferd med å bli påtrengende. «Frans Timmermans gjorde det ved å forene venstreorienterte og miljøvernere i Nederland, som er andre i rekken. Dette er bare begynnelsen: Når vi står overfor store utfordringer, må vi samarbeide. Det er ikke nok å advare om farene ved ytre høyre«, avslutter han.