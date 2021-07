Gemma Collins motiverer fans til å ‘bevege seg’ ved å undervurdere avlinger i utgangspunktet

Han er fast bestemt på å endre livsstil de siste månedene og har allerede mistet en utrolig 3,5 stein, takket være hans harde arbeid.

Uten å stoppe der fordypet Gemma Collins seg gjennom en treningsøkt i hagen sin på torsdag.

Den tidligere TOWIE-stjernen, 40, kunne sees og viste frem sin slanke figur i en svart crop top og gym-leggings, mens de fikk fansen til å følge den og ‘gå videre’ mens de utviklet svette.

Gå på jobb: Gemma Collins avslørte en slank figur i gymklærne mens hun trente i hagen sin på torsdag.

Gemma, bevæpnet med vannkokeren, skutt en video på Instagram som han delte med sine følgere.

Klar til å starte dagen med streng trening hjemme, Gemma var ved godt mot mens hun sa: ‘God morgen alle sammen, jeg har gjort dette lenge, men jeg [wanted] For å fortelle deg at solen skinner, er dette en vakker dag, så hvis du vil gå ut og gå … gå og gjør det. ‘

For eksempel kunne Gemma bli sett på noen biceps-krøller med sin frie vekt, mens hun fortsatte: ‘Egentlig jobber jeg i hagen i dag – fordi jeg har en travel, hektisk dag – med vannkokeren. Det er en rekke øvelser du kan gjøre. ‘

Så hvis du ikke er motivert – stå opp, GC-stil baby og bevege deg. Mwah, ‘sa han og blåste et kyss mot kameraet og oppmuntret tilskuere.

GC-stil: Den tidligere TOWIE-stjernen, 40, kunne se fansen stå opp og heie.

Fitness Mania: Gemma var bevæpnet med vannkokeren da han berørte hendene i solen

Spennende: Realitystjernen så fantastisk ut på en mesh crop top og leggings

I videoen hennes så Gemma utrolig ut da hun viste frem sitt fantastiske vekttap så langt mens hun hadde på seg en svart mesh-BH.

Inspirerende kombinerte realitystjernen et sporty par leggings og trenere på toppen av avlingen, og hun hadde på seg de blonde forlengelsene sine.

Gemma var dedikert til sitt nye treningsregime og titlet innlegget sitt: ‘Come Motivation Baby, takk for din fortsatte støtte.’

Hun ble overveldet av nyheten om støtte fra fans og kjendiser, og Scarlett Moffat kommenterte Gemmas video: ‘Du er usann.’

Livsstilsendring: Gemma følger et strengt fett diett og treningsprogram i et forsøk på å gå ned i vekt og mister en utrolig 3,5 stein så langt

Blond skjønnhet: Essex-stjernen skinner når hun starter dagen med en jobb

Fern Cotton viste seg å være Gemmas største fan: ‘Got I Love You G.C.’

Gemma har vært forfriskende fans med vekttap reisen, og nylig avslørt at hun ‘blir sterkere daglig’.

‘Det er en god følelse,’ sa han til fansen på sosiale medier: ‘Jeg håper dere alle fortalte deg selv hvor vakker du er i dag.’

Essex-stjernen sa at hun ønsket å rydde garderoben sin og selge klærne i gamle størrelse 26, som nå er for store for henne, etter at hun hadde spredt pounds.

Scene of Support: Scarlett Moffat og Fern Cotton kommenterte GC i deres videoinnleggskommentarer.

Gemma sa: ‘Alt må gå. Det er som den gamle meg, jeg har ikke på meg disse tingene lenger, tilsynelatende har jeg gått ned i vekt, så det passer ikke lenger.

“Jeg har hundrevis av hettegensere, jeg må ha hundre par jeans og så mange svarte leggings, det hele går, men den gode nyheten er at det skjer i depotet mitt.”

Den nye livsstilen hennes har gjort Gemma til å føle seg tryggere enn noen gang, da den tidligere Dancing on Ice-stjernen avslørte i et intervju med New Magazine at hun følger et ‘høyt fett diett’.

‘Jeg veide meg ikke inn hver uke, for å være ærlig, men det gjorde jeg denne uken og mistet nok en halv stein. Jeg har et fettrikt kosthold – selv om det er personlig, fungerer ikke det som fungerer for meg, ‘forklarte han.

En person med høyt fettinnhold vil redusere antall karbohydrater de bruker og erstatte dem med sunt fett.

Gemma fortsatte: ‘Det er fint å passe i små klær, men fremfor alt er det godt å være sunn’