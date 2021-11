Gemmer mislyktes i to målinger etter Le Pen og Macron

I følge en Odoxa-undersøkelse for Observatory leder den avtroppende presidenten med 25 % av stemmeintensjoner, mens Eric Gemmore tapte to poeng i måneden over RN-kandidaten Marine Le Pen.

Eric Zemmor får 14 % av stemmene (-2 poeng) og vil være bak Marine Le Pen (18 %, fast) i første valgomgang. Dersom LR-kandidaten er Xavier Bertrand, får sistnevnte 12 % (-1 poeng) på 4. plass.

Hvis Valérie Pécresse hadde vært LR-kandidat, ville han vært på 4. plass med 9 % (+0,5 poeng), den opprørske kandidaten Jean-Luc Mélenchon (8,5 %). Macron vil få 25 % av stemmene (-1,5 poeng), Marine Le Pen 18,5 % (+0,5 poeng) og Eric Zemmur 14,5 % (-2 poeng).

LR-kandidaten Michael Barnier fikk 9 % av stemmene, Emmanuel Macron 25 %, Marine Le Pen 19 % og Eric Zemor 14,5 %.

Til venstre er Jean-Luc Mélenchon i ledelsen, men fortsatt under 10 % (8,5 % med Xavier Bertrand og 9 % med Michael Barnier).

Økolog Yannick Jadot (hypotesert 6,5 til 7%) er 4,5% til 5% bedre enn Anne Hidalgo.

I følge alle scenarier, inkludert Arnaud Montebourg, vil alle andre testede kandidater få mindre enn 4 % av stemmene.

Stemmeintensjoner forutsier ikke utfallet av stemmeseddelen. På undersøkelsesdagen representerer de balansen mellom makt og dynamikk.

Odoxa-avstemningen ble gjennomført online fra 5. til 8. november på 3005 franskmenn på 18 år og over, inkludert 2756 registrerte velgere.

Men stemmeintensjonene i denne studien er etablert ved antagelsen om at de som er registrert på velgerlisten har til hensikt å stemme og uttrykke intensjon om å stemme, det vil si 1 917 til 1 946 personer. Feilmarginen mellom pluss eller minus 1,0 og 2,1 poeng.

I følge en annen Elabe-studie for BFMTV varierer Eric Zemmour fra 13 til 15 %. Hvis kandidaten til høyre er Valérie Pécresse eller Michel Barnier får han 2 poeng, Mr. Han taper også 1 poeng med Bertrand. Han er 17 til 18 % bak Marine Le Pen, som er 25 til 30 % foran Emmanuel Macron.

Til høyre Xavier Bertrand 13 %, Valerie Beckress 11 %, Michael Barnier 9 %, Eric Ciot 5 % og Philip Juin 4 %.

Til venstre er Jean-Luc Mélenchon 8 til 9 %, Yannick Jadot 7 og 8 % og Anne Hidalgo 5 og 6 %.

Ingen annen kandidat har mer enn 2 %.

Elabe-undersøkelsen ble utført på nett 10. og 11. november på et utvalg av 1484 representanter for den franske befolkningen på 18 år og over, inkludert 1352 registrerte velgere. Feilmarginen mellom punkt 1.1 og 3.0.