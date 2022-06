Genene til mygg inkluderer akilleshælen

Sommeren har akkurat begynt, og du tåler ikke at myggen ødelegger kvelden din? Forskere kan ha funnet en ny løsning på problemet ditt. Akilleshæl er genet som hindrer reproduksjon av sykdomsbærende mygg.

Å vokse, å bli seksuell modenhet, Alle insekter Avhenger av et hormon Steroid Kalt ektison. EN » Hormon Moultin Hvem trenger det Protein For å nå hjertet av cellene. Fire forskjellige proteiner er identifisert av forskere. Men én ting virker viktig. Dette er hva som skjer med alle insekter. Bortsett fra … i myggen, nettopp oppdaget Forskere ved University of California, Riverside (USA).

Dette akilleshæl Uventet, The Entomologer Håper å bruke den til å kjempe mot nå Myggproduksjon. For vi må huske at mygg ikke bare forstyrrer sommernettene våre, men fremfor alt sprer alvorlige sykdommer. ZikaDe Dengue-feberDe Gul feber EllerChikungunya. Også i varmere klima blir flere områder berørt.

Eliminer mygg mens du beskytter andre skadedyr

Forskere har allerede utviklet noen kontrollmekanismer. Nylig begynte de å publisere Sterile hannmygg Parringen deres med hunner i naturen gir ikke unger. Men, «I den nåværende sammenhengen blir myggproblemet verre.»Navogi Yamanaka, entomolog, kommenterte i en pressemelding. «Å stole på et verktøy for å kontrollere befolkningen er en uansvarlig handling.»

Forskere her håper å utvikle kjemikalier som spesifikt kan blokkere tre ektisontransportører identifisert i mygg. Dette er nok til å hindre dem i å modnes og derfor reprodusere seg. Disse kjemikaliene har derimot ingen effekt på andre insekter Bier Ifølge en liste over forskere – faktisk de mest essensielle – er det fortsatt ett protein som leverer hormonet til cellene deres.

