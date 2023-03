General Motors kunne bruke ChatGPT i sine kjøretøyer | bilnyheter

• General Motors vurderer å bruke ChatGPT-roboten inne i kjøretøyene sine.

• Roboten kan for eksempel svare på spørsmål om funksjonaliteten til kjøretøyet.

• Spørsmålet er ikke om ChatGPT vil seire i livene våre, men hvordan.

Dette er DEN nye teknologien som har fanget oppmerksomheten til planeten de siste ukene. Vi sikter her til ChatGPT-roboten som er i stand til å legge ut tekster som en voksen, så lenge den får et tema å snakke om.

Verktøyet er imponerende på alle måter. Spørsmålet er ikke om det vil seire i livene våre, men hvordan det vil gjøre det.

Hos General Motors (GM) er vi allerede interessert i dette fenomenet, og vi studerer mulighetene for å bruke det inne i kjøretøy. GMs visepresident Scott Miller fortalte Reuters i et intervju. Han dro også dit med en setning som sier alt: «ChatGPT vil være til stede i alt. »

Foto: GMC GMC Electric Hummer – Interiør

Og hvordan kan det tas i bruk?

Roboten kan for eksempel la brukeren finne informasjon om kjøretøyets funksjoner. Så i stedet for å måtte grave i brukermanualen, kunne du stille spørsmål til roboten, som da bare måtte gi svar.

«Denne endringen handler ikke bare om en unik funksjon som utviklingen av talekommandoer, men den betyr at kundene kan forvente at deres fremtidige kjøretøy vil være mye mer dyktige og innovative når det kommer til nye teknologier,» sa en talsmann for GM fredag.

Tidligere i år annonserte Microsoft en investering på flere milliarder dollar i OpenAI, som eier ChatGPT. Hun sa at hun ønsker å inkorporere robotteknologi i alle produktene hennes.

Microsoft, som andre store teknologiselskaper, presser hardere og hardere for å sette mer teknologi inn i kjøretøy, fra infotainmentsystemer til automatisert kjøring til operativsystemer som kontrollerer kjøretøyets ytelse, batteri og mange andre funksjoner.