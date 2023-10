«Generelt er det over»: Takket være været fortsetter sommerens frukt og grønnsaker å vokse

Det var 25 grader forrige helg, og vi spår fortsatt at det blir like mildt den kommende helgen. En veldig hyggelig høy, men veldig uvanlig for denne tiden av året. Så mye forstyrrer naturen. Sommerfrukt og grønnsaker fortsetter å vokse.

Jerome trodde ikke sine egne øyne. I en slik sesong hadde grønnsakshagen hans aldri vært så rik og rik. «Jeg høster for tiden auberginer«, Wonders the Gardener in the Lane Vegetable Garden.»Det er fint i oktober og jeg høster fortsatt zucchini. I utgangspunktet er det over.«

I 3 uker har disse squashplantene vokst og vokst. Noen når nesten ti meter.