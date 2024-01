KRC Genk forberedte seg godt på fremtiden i fjor sommer. I påvente av avgangen til Maarten Vandevoort, som vil slutte seg til RB Leipzig på slutten av sesongen, hyret klubben Hendrik van Grombroek. Den tidligere Anderlecht-keeperen forventes å sørge for en erstatter til neste talent fra Genks keeperskole er klart.

I Genk har vi stor tro på Mike Bender, men han er bare 18 år gammel. Dette er grunnen til at han for tiden trenes av Zhang Genk i Challenger Pro League. For å konkurrere med ham, signerte Genk også en annen keeper i sommer.

Keo Potts ble faktisk med i klubben i midten av september. 20-åringen kom som en gratis agent i sommer etter å ha mislyktes i å sikre seg en ny kontrakt i Sint-Truiden. Han var tredjekeeper forrige sesong, men den tidligere U19-landskampen (3 landskamper) har ennå ikke gått.

Når det gjelder Zhang Zhenk, kunne ikke Botz vinne heller. Vic Sambare (20 år) og Matthias Pieklak (17 år) var foran ham i hakkerekkefølgen, så Potts dukket ikke opp på resultatlisten en gang.

Gå tilbake til sitt gamle reir

Etter en halv sesong bestemte han seg for å se andre steder. Faktisk vil Genk sende ham til Thes Sport, for tiden 13. i det nasjonale premierskapet, på lån for resten av sesongen.

Klubben var på utkikk etter en ny keeper da førstevalget Tibo Herbots (ex-Union Saint-Guillois) var skadet i lang tid. For Potes vil det være en retur til hans gamle rede, hvor han tok sine første skritt som fotballspiller med ungdommen til Thes Sport. «Det er et stort eventyr for meg, og jeg er veldig glad for å få denne muligheten,» begeistrer det unge talentet.