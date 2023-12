Genk taper kampen mot Fiorentina og faller til 3. plass, men holder seg i live

krefter av Wooter Wrangen Startet kampen veldig bra og kunne ha satt scoringen foran om Aliu Fadera hadde vunnet en heading i det 4. minutt, stolpen presset hans innsats fra kloss hold. Farlig takket være akselerasjoner I malingGenk hadde en god førsteomgang, men bukket under for Fiorentinas unøyaktige innsats. Nico Gonzalez (22.) og Barack (24.) Genco varslet sikkerhet, takket være linjens inngripen Hrosovsky I forsøketIkon (41.).

Dyktige på kontringen beveget Genk seg opp i feltet i full fart øyeblikk senere takket være en god penetrasjon. Joris Kayembe (44.). Denne ledelsen varte ikke lenge. Etter det første miraklet mot Barak (45.+3), Henrik von Crombruck Greit inn mot Mina, men klarte ikke å ta omstarten Martinez Guarta (1-1, 45.+4).

I den andre perioden opplevde limburgerne flere vanskeligheter, og klarte sjelden å fremstå offensivt. Bak forsinket Van Crombrouck fristen med to nye avgjørende redninger (47. og 69.), men klarte ikke å unngå lagets nederlag til slutt. Fremskyndet av et strålende trekk fra Fiorentina, slapp Genk inn en straffe for en rask ball og en felling. Sadiq På den dagen Kayode. Nico Gonzalez noterte urokkelig en velfortjent 2-1 (82.) seier for italienerne, og kvalifiserte seg til 1/8.