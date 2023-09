Gennaro Gattuso i OM: En okse i høyt humør på en vill arena

Overbevis supporterne og gjenopprett roen bak kulissene hos øverstkommanderende. Dette er de to hovedoppgavene til Gennaro Gattuso, Marcelinos etterfølger på benken i Olympique de Marseille. Imidlertid er det ingen samsvar mellom Gattusos karakter, Ringo («murring» på fransk) og ideen om fred. Bildet som dukker opp er ganske ironisk: synet av et utløst beist tvunget til å blidgjøre en rasende tilskuer.

Imidlertid stolte OMs ledere på denne sterke karakteren da de søkte en leder som var i stand til å heve stemmen, bringe disiplin og stå sammen med støttespillere. «Jeg følger instinktene mine og noen ganger føler jeg meg som en okse. Det er min hemmelighet.», i 2020 håpet Calabrieren etter å ha vunnet sitt første trenerpokal, den italienske cupen, med Napoli. Hans eneste trofé til nå…

Mens Gennaro Gattuso kanskje har en CV som spiller i ermet (verdensmester med Italia, to Champions Leagues, to Serie As, et klubb-VM osv.), er ikke suksessen hans som trener den samme. OM er hans niende klubb på ti år, og mange av opplevelsene hans har blitt tragiske. Trenerrekorden hans er også strødd med oppsigelser (3) og oppsigelser (2).

Å integrere Rino Gattuso i en klubb er ikke alltid lett. Erfaringene hans i Fiorentina (han sluttet etter 23 dager på grunn av uenigheter med ledelsen) og Valencia (fyrt etter rundt tjue kamper) er bevis på dette. På den annen side viste hans stints i AC Milan og Napoli at han var i stand til å riste opp et garderobe og slukke en brann.

Han vet hvordan han skal temme en gruppe

Da han tok over AC Milan i 2017, var situasjonen tøff. Favorittklubben hans er midt i en økonomisk krise, men han setter likevel i gang endring, som senere vil føre til Stefano Piolis revolusjon. «Jeg elsket hvordan Kattuso behandlet alle spillerne sine som likeverdige, han diskriminerte ikke, sa Hagan Kalhanoglu, en av spillerne hans på den tiden. Han vet hvordan han skal behandle spillere og snakke med dem ansikt til ansikt. Når det gjelder motivasjonsevnen hans, har noen av talene hans før kamper gitt meg gåsehud.

Da han ankom Napoli to år senere, var situasjonen enda verre. Etter et stort sammenstøt med forgjengeren Carlo Ancelotti og president Aurelio De Laurentiis, er garderoben på randen av implosjon. «Han forandret Napoli fullstendigLorenzo Ensign vitnet. Utover systemet fikk treneren meg umiddelbart til å føle meg viktig, trodde på meg, og vi prøver alle å hjelpe til i angrep og forsvar.

Dette er hans tur: motiver spillerne, gjør alle viktige for å komme videre som et lag. Samtidig kan spillere som ikke følger synspunktene hans ekskluderes. For eksempel opplevde Hirving Lozano dette i Napoli. : «Han er en hyggelig fyr, men når han blir sint, blir han en rå.

Selv om han ikke har vært i stand til å etablere en virkelig vinnerkultur i klubbene sine og ofte har møtt kritikk fra pressen eller hans taktiske mangler, har Gattuso den rette profilen for å stoppe krisen. Marseille. I hvert fall på kort eller mellomlang sikt. Ifølge L’Équipe fokuserte hans første tale onsdag kveld før den første treningen på krig, arbeid og teamsamhold. For for å temme velodromens villarena, må andre okser komme med ham. Noe å se frem til lørdag kveld i Monaco.

