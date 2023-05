Genomikk: Den kritiske beregningsstudien som utfordrer det vi vet om menneskelig opprinnelse

bildekreditt, Gode ​​bilder bildetekst, Levende afrikanere har store genetiske varianter sammenlignet med andre populasjoner.

Den tradisjonelle teorien om opprinnelsen til det moderne mennesket blir stilt spørsmål ved.

I årevis har det vært en populær antagelse om at Homo sapiens stammet fra en stamfar i det østlige eller sørlige Afrika.

For eksempel, i 2019, hevdet et team av forskere å ha funnet ut hvor moderne mennesker kom fra i det som i dag hovedsakelig er Botswana, sammen med områder i Namibia og Zimbabwe.

Men nå, støttet av kraftig datamodellering og analyse av genetiske data, sier forskere i Canada og USA at de stammer fra flere forfedregrupper spredt over forskjellige deler av Afrika.

Nærmere bestemt eksisterte minst to populasjoner i Afrika i en million år før de ble blandet over hele kontinentet.

«Vi vet ikke hvor de bodde, men de var så langt fra hverandre at det var små genetiske forskjeller mellom gruppene,» sa Brenna Henn, en av studiens forfattere. University of California, Davis, på BBC Mundo.

Sjeldenhet av fossiler

Arten vår oppsto i Afrika for minst 300 000 år siden. Dette er opprinnelsesdatoen til det eldste fossilet som kan være av det moderne mennesket.

bildetekst, Sammensatt rekonstruksjon av de tidligste kjente Homo sapiens-fossilene fra Jebel Irhoud, Marokko, basert på datastyrte mikrotomografiske skanninger av flere originale fossiler.

En av utfordringene er at det ikke er mange Homo sapiens-fossiler fra tidlig i vår evolusjonshistorie.

Deres geografiske fordeling på steder som Etiopia og Sør-Afrika gjør det vanskelig å konkludere med hvordan arten vår oppsto og spredte seg over det afrikanske kontinentet før de flyttet til andre deler av planeten.

Den nye forskningen antyder at flere forfedregrupper i Afrika hjalp Homo sapiens til å stige i en slags mosaikk, migrerte fra region til region og blandet seg over hundretusenvis av år.

I 2018 deltok arkeolog Eleanor Scherry fra Max Planck Institute i Tyskland i studien som la grunnlaget for de siste funnene.

«Vi analyserer arkeologiske, fossile, genetiske og klimatiske data og argumenterer for at mennesker utviklet seg fra flere populasjoner i Afrika. Vi kaller denne modellen det afrikanske mangfoldet eller den pan-afrikanske strukturelle modellen,» sa Scerri til BBC Mundo.

«Den gangen sa vi at vi måtte integrere synspunktene til de genetiske modellene som ble konstruert, og vi inviterte genetikerne til å gjøre det,» sier eksperten.

Dette har Hen og kollegene gjort.

«Flotte vinstokker»

«Våre røtter ligger i en svært mangfoldig generell befolkning som består av fragmenterte lokale befolkninger,» sa Scherry i Nature-artikkelen.

Hvis vi representerer det med et diagram, ser diagrammet «mer ut som de sammenfiltrede vinstokkene enn livets tre».

bildekreditt, Gode ​​bilder bildetekst, Studien forsterker den alternative teorien om at opprinnelsen til moderne mennesker er mer kompleks og utviklet seg fra flere sammenflettede populasjoner over mange år.

Sammenvevingen av disse stilkene, løst atskilt av genetiske forskjeller, skapte et evolusjonært konsept som forskerne i den nye studien beskriver som en «løst strukturert stamme».

For å nå disse resultatene brukte Hen og kollegene hans en kraftig datamodell.

«Teamet brukte programvare utviklet av medforfatter Simon Gravel fra McGill University i Montreal, Canada, som kan integrere den enorme datakraften som kreves for utvidet modellering,» rapporterer tidsskriftet Nature.

De kombinerte genomsekvensdata fra 290 mennesker som for tiden bor i Øst- og Vest-Afrika og Nama-folket i Sør-Afrika.

De skapte deretter forskjellige scenarier av populasjoner i Afrika til forskjellige tidsperioder og analyserte hvilke som kan ha produsert DNA-mangfoldet som er sett hos mennesker som lever i dag.

«Denne spredningen av genetiske data har gjort det mulig for forskere å forstå og spore den historiske bevegelsen av gener på tvers av generasjoner», heter det i tidsskriftet Nature.

Studien fant at alle som lever i dag kan spore sine aner til minst to separate populasjoner som levde i Afrika for en million år siden.

«Alle mennesker deler en relativt felles stamfar, men historien om vår dype fortid er mye mer kompleks enn bare hvordan arten vår utviklet seg på et enkelt sted eller isolert,» sa genetiker Aaron Ragsdale fra University of Wisconsin-Madison. studere

Genetiske data fra 91 europeere ble også undersøkt for å kvantifisere påvirkningen fra postkolonialtiden og neandertalere, utdødde menneskearter som hadde vært konsentrert i Europa inntil for rundt 40 000 år siden.

bildekreditt, Gode ​​bilder bildetekst, Homo Neanderthals sameksisterte anatomisk med moderne mennesker

Grunnlaget for fremtiden

Scerri konkluderer med at studiens betydning ligger i å støtte teorien om flere opphav fra et genetisk perspektiv, snarere enn å være en «ny modell for menneskelig evolusjon.»

«Dette utfyller andre genetiske studier som bruker DNA fra afrikanere som har levd mellom de siste 10 000 og 30 000 årene og har funnet bevis på dyp organisering i vår art,» Scerri BBC. Verden.

«Det er spennende at disse resultatene støtter vår modell og setter nok en spiker i kista for ideen om at mennesker utviklet seg fra en enkelt befolkning i en region i Afrika.»

Enten resultatene av denne siste studien er korrekte eller ikke, vil kompleksiteten til artens opprinnelse uten tvil være gjenstand for mange studier.