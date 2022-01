Genshin Impact Samlinger av drager og slanger, hvor finner man bøkene? – Frokost

I Genshin Impact er det mulig å fullføre et oppdrag kalt “Dragon and Snake Collectibles”. Du blir fortalt hvor du skal samle bøkene til dette oppdraget.

Innenfor Genshin innvirkning, kan spillere fullføre mange oppdrag, inkludert et som heter Dragon and Snake Collectibles, som ble lagt til med utgivelsen av patch 2.4 og den nye Enkanomiya-regionen.

For å fullføre oppdraget trenger du finne fem bøker og derfor vil vi fortelle deg hvor du finner dem i spillet.

Hvordan fullføre Quest Collectibles of Dragons and Snakes i Genshin Impact?

Hvis du vil oppnå dette oppdraget, må du respektere visse forutsetninger som de fleste av oppdragene i Genshin Impact, nemlig:

Har fullført oppdraget Til daggry i Byakuyakou

Vær i den endeløse natten i Enkanomiya, det vil si når regionen er veldig mørk

Så snart du oppfyller disse kriteriene, møtes i Gorges-området tar teleporteren for å finne et spøkelse du kan chatte med i templet nedenfor. Diskusjonen er over, du må fullføre tre oppdrag for å få de tre første bøkene, vi vil angi nedenfor hvordan du har dem i henhold til oppdragene. Det skal bemerkes at videolenkene er hentet fra de som er produsert av BimFlex.

Søk Levert Video Antigonus Før solen og månen Lien Trefarget lime Abyssal Elementsaur-eksperimentrapport Lien Utfordringsdato Hydrologisk studie av Byakuyakoku Lien

Etter å ha fullført disse tre oppdragene, kan du gå på leting etter de to siste bøkene. Å gjenopprette I lyset, i skyggen, må du gå gjennom forskjellige portaler.. For mer informasjon kan du se videoen nedenfor.

For å hente den siste boken, Slangen og dragene i Tokoyokokudu må gi opp Inazuma City og kjøp den fra Kuroda, utgiveren av Yae Chamber. Så snart du har samlet alle bøkene, Snakk med Ema, spøkelset som ga deg oppdraget i Gorges. som vil indikere et slags speil som du må samhandle med for å returnere bøkene og avslutte dette søket.

