På rangeringen er Buffaloene 12. med 14 poeng, Standard (13.). Juban ligger på tredjeplass med 20 poeng, to mindre enn det ledende dobbeltforbundet Saint-Gilloys / Club Brugge. Tidligere i dag klatret Michelin til 5. plass (19 poeng) etter en 0-1 seier over Piershot. Charleroi (9.) slo Jenky 2-0 for å bli med et lag med 17 poeng, inkludert Limburg Club (6.), Austent (7.) og Anderlecht (8.).

Hein von Hesrook erstattet Georgi Sacquedatse, med unntak av Antwerpen, Vadis Odzitza, Sven Gumz og Andreas Hanshe-Olsen, Elisha Ovus, Bruno Kodo, Roman Pesas og Tissa Soudley. Blant pandaene måtte Stefan Kramer klare seg uten å utelukke Jordi Amati Keng og Edo Gaembe kom seg ikke etter kampen med Kongo og la Boris Lambert stå på benken. De ble erstattet av den tyske treneren Jerome Dom, Benoit Pauline og Emmanuel Aquitaine.

The Buffaloes tok ledelsen, og i akselerasjonen til Matisse Samois fikk Deboitre ballen i en god posisjon, men sendte den til siden (2.) I den heldige gjenopprettelsen av Pesas var angriperen alene igjen før målet og skuddet hans fortsatt savnet innlegget (10.). Det var ikke Deboiters kveld skutt ned av Robin Himmelman, som returnerte ballen med vanskeligheter da keeperen kom tilbake med et Pepsi (16.) angrep. Juben scoret godt da Stephen Peters konverterte en straffe på et pasningskudd av Julian de Chart Himmelmann, men Thisa oud Tali fulgte godt etter (42., 1-0).

Ved pause (46.) klatret Julian Enjoy og Lambert i pandaen i stedet for Dume og Pauline. Dette forhindret ikke Kent fra å fortsette farten i den første perioden med Samois som savnet enda en stor mulighet (51.). I et frispark som ble spilt raskt, ble Tissa oud Tali først blokkert av Himmelman, men på kontret skled nederlenderen ballen inn i depotet og han nådde endelig målet (71., 2-0). Dette målet garanterte egentlig ikke Debet, og han ble funnet i veien selv da han oppdaget Hitmann i Odjitza dyp (83.).