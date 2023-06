Geoffrey Wallen tenker allerede på fremtiden hos Standard: «Det er opp til oss å ta de riktige beslutningene for å fortsette å vokse»

Kuipers : «Vi ønsket å avslutte sesongen godt og det er gjort, og jeg er veldig glad for laget. Treneren var viktig for meg, han ønsket meg velkommen inn på laget og jeg fant raskt plassen min. Jeg startet sesongen bra og kunne fortsette.

Gud er én : «Det er faktisk min siste kamp her i Kent, jeg kan nå fokusere på det neste. Det har vært en sann glede å være kaptein for dette laget. Vi har hatt gode tider og dårlige tider, men jeg vil alltid ha gode minner av dem. Jeg lever dag for dag og gjør det fortsatt.» Jeg vet ikke hva fremtiden min bringer.

Beseiret av La Gantoise, avslutter Standard sesongen i mindre modus (3-1).

Simirot : «Vi vet at Kent er et godt lag, og det totale nederlaget var logisk. Jeg har mange gode minner her fra den belgiske cupen vi vant i min første sesong. Jeg er glad og stolt over å ha spilt mer enn 200 kamper i trøya til denne flotte klubben.

Bodard : «Sammenlignet med i fjor, da vi hadde en flott sesong, er det synd å avslutte slik. Vi vet at disse sluttspill 2 trakk litt etter at den siste europabilletten ble delt ut. Vi kunne ikke ignorere det og yte vårt beste til slutten. Vi får se om jeg er der neste år, jeg vet ikke hva fremtiden bringer, men jeg er fortsatt under kontrakt i Standard.

Valanne : «Jeg har mange følelser i dag: Først og fremst er jeg stolt av spillerne mine som gjorde jobben og forble profesjonelle, selv om det var slutten av sesongen. Jeg har også en følelse av uferdige saker fordi vi gikk glipp av disse sluttspillene. For et år siden var ikke stemningen den samme, vi var allerede på ferie. Sesongens mål om å nå toppen ble nådd. Vi lyktes i å innprente misjonsverdier og vi må fortsette å bygge på disse grunnlagene. Det er fortsatt mange spørsmålstegn ved neste sesongs trenerteam, men jeg bør ikke stilles spørsmål. Det kommer til å bli mange endringer på senteret, men jeg tror på en klubb som allerede har jobbet med et stramt budsjett. Vi trenger nå å forynge oss mentalt i pausen, og det vil være opp til oss å ta de riktige beslutningene for å fortsette å vokse.

Van Hasbrouck : «Vi har hatt en god sesong og jeg er veldig fornøyd med laget mitt. Denne sesongen har vi hatt mange kamper med en liten kjerne. I de to siste sesongene har vi vært et av lagene som spilte mest med Real Madrid og Manchester City. Når det gjelder Vadis, er ingenting gjort for ham ennå.