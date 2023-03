Geoffroy oppfant et termisk ly for hjemløse

Skum- og aluminiumsisolasjon og mange års arbeid. «L’Iglou», et isotermisk tilfluktsrom som beskytter hjemløse mot dårlig vær, ble født i 2017 i Geoffroy de Reynals sinn. Et nødapparat, men ikke en løsning i seg selv. identifiserer sin oppfinner fra begynnelsen.

Det var på verandaen til samboeren hans at prototypene til «igloen» hans ble født. Geoffroy har nettopp returnert fra et oppdrag til USA som ingeniør for fornybar energi. Spørsmålet om ustabilitet var i tankene hans helt siden han forlot landsbyen for å slutte seg til store byer som Paris eller Bordeaux.

Takket være isolasjonssystemet tillater enheten å øke temperaturen ved hjelp av kroppsvarme. De første tilbakemeldingene er positive. Men l’Igloo klarte ikke å etablere seg i Frankrike, etter en politisk blindgate. Så tilbød en fransk forretningsmann utvandret i Tsjekkia Geoffroy å utvikle konseptet sitt. Siden den gang har mer enn 1200 «Iglous» blitt eksportert over hele verden.

I Belgia vil foreningen «Human Smile» i 2022 distribuere den første «Iglous» i Brussel, takket være private donasjoner. En banebrytende erfaring som Florian hadde godt av. «Igloen forandret livet mitt. Jeg følte meg trygg. Jeg kunne også legge tingene mine der i løpet av dagen for å søke arbeid.» To måneder senere fant mannen bolig ved hjelp av foreningen. «Det er anslått at «igloen» ikke er en bolig. Det er et stadium som gjør at disse menneskene kan beskyttes i den kalde perioden og starte prosessen med reintegrering.» Sier Fadi Shiwa, en av lederne. Bare i Brussel vil 5000 mennesker være hjemløse. «Vi drømte at det ikke ville være mer «iglo», Fadi konkluderer, «Men det er sannheten, og vi må tilpasse oss det.»