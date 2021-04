Geologisk prosessmodell for å vurdere potensialet til arktiske ressurser, sier forskere – vitenskap og romfart

S T. PETERSBURG, 21. april / TASS /. Forskere ved St. Petersburg State University, som en del av et team av eksperter fra fire land, begynte å lage en dynamisk modell av geologiske prosesser, som har fortsatt på jorden i Arktis i millioner av år. Modellen kan brukes til å innhente nye data og analysere eksisterende informasjon om arktisk geologi for å vurdere regionens ressurspotensial, sa Viktoria Yershova, leder for universitetets regionale geologiske avdeling, til TASS.

“Formålet med prosjektet vårt er å oppsummere eksisterende informasjon om den geologiske strukturen i Arktis, samt å samle inn nye data. Dette er en viktig grenseoverskridende studie, og slike prosjekter er viktige for å forstå strukturen og historien til geologisk utvikling gjennom hele Region. Arktisk, “sa eksperten.

Prosjektdeltakerne vil sette sammen et digitalt kart, basert på en enorm database, med tanke på detaljene i den geologiske strukturen og forskjellige prosesser (klima, vulkaner, endringer i litosfærelag osv.) I arktiske territorier i forskjellige land i løpet av millioner av år. år. .

“Fra et fundamentalt synspunkt håper vi å bestemme magmatismens rolle og natur i Arktis geologiske historie og å analysere dens innflytelse på geologisk struktur og tektonisk historie,” fortsatte han. “I tillegg til det, vil ny informasjon om den geologiske strukturen i Arktis bidra til å mer nøyaktig vurdere ressurspotensialet i regionen.”

Prosjektet har eksperter fra fire land, som har vært de mest aktive i studiet av Arktis: Russland (St. Petersburg State University), Norge (University of Oslo og University Center på Svalbard), USA (University av Texas ved Austin, Sonoma State University og University of Alaska) og Canada (University of Ottawa og University of Victoria). Prosjektet, støttet av et tilskudd fra Nasjonalt vitenskapsstiftelse, vil ta fire år.

Datainnsamling og behandling

Arbeidet med prosjektet fortsetter i flere retninger, fra studiet av den dype strukturen i Arktis, de spesifikke egenskapene til magmatisme og tektonikk til klimaendringer. “Prosjektet vårt er tverrfaglig: det vil si at forskere driver med arktiske studier innen en rekke felt: geofysikk, geologi og paleoklimatologi,” sa forskeren. “Og sammen med andre eksperter løser vi den felles oppgaven med å lage en geodynamisk modell.”

Som en del av prosjektet vil eksperter reise til Arktis for å samle materialer der. I tillegg fortsetter forskere å teste prøvene, samlet i 2017-2020 som en del av et tidligere prosjekt, sa han. Den gang registrerte forskere i St. Petersburg stratigrafiske data om endringer i eldgamle dyrerester og om noen andre indikatorer ved Spitsbergen. Ved å bruke disse dataene vil forskere studere klimaet for 150-120 millioner år siden (jura-, krittperioder).

Forskere ved universitetet i St. Petersburg samlet også inn data under en ekspedisjon til den russiske arktiske sonen i det nordvestlige føderale distriktet. Dataene var basert på zirkonium. Etter å ha analysert disse prøvene, kunne de for eksempel identifisere hvor vulkaner var lokalisert tidligere. For å rekonstruere prosesser på jorden bruker forskere geofysiske metoder, der de ved hjelp av magnetfelt kan beskrive forskjellige prosesser, som det er umulig å se noe annet. Senere foretok forskerne noen flere ekspedisjoner, inkludert til Spitzbergen.

Tidlig i 2021 begynte forskere i St. Petersburg studier av vanskelig tilgjengelige vulkanske bergarter i det østlige Karahavet, som er mer enn 225 millioner år gamle. Forskere analyserer vulkanske syrebergprøver (granitter) fra samlinger som ble dannet under studier av det østlige Arktis tidligere år. Forskere vil beskrive egenskapene deres og datere disse objektene ved hjelp av den isotopiske-geokronologiske metoden. De vil samle inn flere steinprøver under ekspedisjoner til Taimyr-halvøya.

Intensive kurs og ekspedisjoner for studenter

En pedagogisk del er den viktige komponenten i prosjektet. Studenter fra partneruniversiteter vil bli invitert til intensive kurs og ekspedisjoner til den arktiske regionen, hovedsakelig til Spitzbergen. De vil også jobbe i forskningslaboratorier. Totalt involverer prosjektet noen titalls mennesker.

“Kursene vil fortsette i en måned og vil ha studenter fra alle deltakende land,” sa eksperten. “I 2020 deltok noen av studentene våre i studier på Spitzbergen. De bodde der i en måned. Studentene våre tok også kortvarige kurs i USA hvor de jobbet på laboratorier. <...>, sammen med studenter fra Canada og Norge. Universitetet vårt ønsket igjen utenlandske professorer som leste forelesninger for russiske studenter. Vi håper at når de pandemiske begrensningene blir opphevet, vil disse internasjonale utdanningsprogrammene fortsette. “

St. Petersburg State University er et vitenskapelig og pedagogisk senter i verdensklasse, et største senter for russisk vitenskap og kultur. Det er det eldste universitetet i Russland.