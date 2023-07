Geopolitikkekspert Alexandre Adler dør 72 år gammel

Han døde på Georges-Bombido European Hospital i Paris. Årsaken til hans død ble ikke spesifisert.

Journalisten, en mangeårig gjenganger på TV-apparater, jobbet for tiden med en «nesten ferdig geopolitisk avhandling», ifølge AFP-tilknyttede Blandine Kriegel.

Ved starten av den russiske invasjonen av Ukraina i fjor grep han inn i flere medier.

I Normalian, historie, jobbet Alexandre Adler i ti år ved Liberation (1982–1992), hvor han håndterte de post-sovjetiske idésidene, før han begynte i Courier International, hvor han var sjefredaktør og deretter redaksjonssjef (1992–2002) ). ) var konsulent i Le Monde i fem år for Jean-Marie Colombany, daværende avisens direktør. I 2002 begynte han i Le Figaro som redaktør og redaksjonskonsulent.

En strålende lærd med et fantastisk minne, han jobbet med George W. Bush etter 9/11. Skrev bestselgeren «I Saw the End of the Old World», et geopolitisk verk, som forsvarte Bushs USA. I 2003.

«The American Odyssey» skulle følge et år senere.

«Han bruker sin vanlige metode her: uten å forby noen geografiske, historiske, kunstneriske relasjoner, og fortsetter med + tabulatorer og tabulatorer +», oppsummerer forlaget Grosset om denne boken.

«Han kunngjorde tidlig Sovjetunionens fall», husket kona i en pressemelding sendt til AFP.

«Jeg savner en kjær venn som jeg hadde gleden av å samtale med. Han var en fri ånd, en krevende journalist, en lærd som var lidenskapelig opptatt av alt og alt annet,» svarte Paris-ordfører Ann Hidalgo på Twitter. Stol på historikeren i støttegruppen hans før valget hans i 2014.

«Alexander Adler var vitenskapelig og sjenerøs, den eneste eieren av uendelig og lidenskapelig kunnskap. Ingenting unnslapp hans ørneøye … eller fantasien,» skrev filosofen Raphael Enthoven på sosiale medier.

Alexandre Adler vant også Mumm Foundation-prisen for notatblokker på Courier International i 1999.