Myndighetene sier at tidligere politibetjent Derek Chou, som er anklaget for å ha drept George Floyd, blir holdt i isolasjon i 23 timer om dagen i det maksimale sikkerhetsfengselet.

Fengselsansvarlige tester Suv hvert 30. minutt, maten blir levert til cellen, og han gjennomgår en psykiatrisk undersøkelse hver tredje måned mens han er fengslet.

Bilde:

Isolasjon brukes når ’tilstedeværelsen til et publikum er et sikkerhetsproblem’. Bilde: Minnesota Corrections Department



Bilde:

Han får maten i Suvs celle. Bilde: Minnesota Corrections Department



En talsmann for Minnesota Corrections sa at det var “for hans sikkerhet.”

Onsdag avgjorde voldgiftsretten enstemmig til fordel for Suu Kyi George Floyd Etter å ha blitt spurt om hvordan han knelte på mannens nakke i mer enn ni minutter da han ble arrestert – fortsetter kroppen å være aktiv.

Abonner på Daily Podcast Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Høyttaler

Den tidligere politimannen i Minneapolis har nektet anklager om andregrads drap, tredje grad drap og andregrads drap.

Men etter 10 og en halv times debatt, Voldgiftsdommeren dømte 45-åringen i alle tilfeller.

Mer fra Black Lives Matter

Bruk Chrome-nettleseren til å få en mer tilgjengelig videospiller



Millioner ser på Suu Kyi som synderen



Under Minnesota’s dommerveiledning møter han mellom 12 og et og et halvt års fengsel for førstegangsdommer, men påtalemyndigheter kan gå opp til maksimalt 40 år hvis dommeren bestemmer at det er “dårlige faktorer.”

Etter rettsaken ble han tatt i håndjern og ført til Oak Park Heights fengsel for maksimal sikkerhet.

Bilde:

Etter å ha blitt siktet blir han ført i varetekt for Suu Kyi



Bilde:

Suu Kyi vil bli dømt 16. juni



En talsmann der sa at han hadde fått status som “administrativ separasjon” for sin egen beskyttelse og var i den administrative kontrollenheten (ACU).

ACU er den sikreste enheten i staten.

Bilde:

Gå til en “administrasjonskontrollseksjon”. Bilde: Minnesota Corrections Department



Talsmannen la til: ”Administrativ segregering blir brukt når tilstedeværelsen av et publikum er et sikkerhetsanliggende.

“Det er 41 personer på ICU, og cellene overvåkes av kameraer, og korreksjonsledere foretar runder minst hvert 30. minutt.

“Han trener i gjennomsnitt en time om dagen fra cellen sin (alene). Mat tilføres cellen hans.

“Han er i en celle og vil ikke være i kontakt med andre som er fengslet.”