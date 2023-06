George Gilquinnet angriper «arrogante» banker: «Vi hjalp dem gjennom krisen og det er renter som ikke beveger seg»

Besparelser for belgierne er en bekymring for Vivaldi. Regjeringen har i flere uker nå forsøkt å presse bankene til å gå med på å øke rentene på sparekontoer for belgiere. På parlamentarisk nivå presser miljøvernere og sosialister gjennom lovforslag for å tvinge banksektoren til å vedta gunstigere priser for sine kunder.

Dette er en grunnleggende diskusjon.Kommentarer av George Gilkennet (Ecolo), visestatsminister. «Det handler om skatterettferdighet. Vi har hjulpet bankene når de var i vanskeligheter. I dag deler de ut utbytte og noen ganger veldig sjenerøse bonuser. De kan få mer enn 3 % rente fra Den europeiske sentralbanken. Men kursen på den belgiske spareboken beveger seg ikke. Dette er åpenbart ikke akseptabelt. Det er en slags arroganse i banksektoren ved å ikke ønske å rokke.» Belgierne nekter seg selv en bedre rente for sparepengene sine Dette er grunnen til at saken har blitt brakt på bordet av den føderale regjeringen. For minister Ecolo må minimumsrenten som tilbys på belgiske sparekontoer være knyttet til renten garantert til bankene av Den europeiske sentralbanken, med en rabatt på 2 %. Dette for å gi dem en margin, med unntak dersom de kan rettferdiggjøre en bestemt situasjon. Banker bør ikke drives i ubalanse. Vi så det med saken om Fortis Dexia. Belgia har en stor interesse i å ha en stabil banksektor.» Den europeiske sentralbanken tillater for tiden banker å gjøre innskudd med renter over 3 %. De store belgiske bankene gir på sin side neppe renter mer enn 0,5 %. For Ecolo ville denne satsen måtte heves til over 1 %, noe som ville gi en margin på 2 % for bankene kontra ECB. READ Hvis du planlegger å installere PV-paneler, må du være tålmodig... Det ser ut til at dette forslaget fortsatt blir tilslørt på nivå med banksektoren, noe som plager minister Gilkinet. «Det er litt lett når det går galt å be staten om hjelp, men når det går litt bedre kompenserer man ikke belgiske sparere ordentlig.» For å få til endring kunne Vivaldi og parlamentarikere ta lovgivende tiltak. Deres virkemiddel er loven. «Det er allerede en lov som fastsetter en minstelønnssats for passbooks. Alt du trenger å gjøre er å endre tallene i denne koden. Det er ikke en skandale å si det, og vi kommer ikke med det forslaget med en våt finger, eh. Den foreslåtte referansen er ECB-renten på mindre enn 2 %. Det er matematikk.» George Gilkinnett håper regjeringen raskt kommer til enighet. «Det er ikke en ideologisk kamp. Det er bare et spørsmål om sunn fornuft og respekt for belgiske sparere.»