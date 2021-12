George RR Martin (Game of Thrones) Ble han erstattet av Elton Ring?

Vi presenterer ikke lenger George R. R. Martin, forfatter av den berømte romanen “Jerntronen”. Takk til en anerkjent forfatter, spesielt for tilpasningen av disse verkene i Game of Thrones-serien på HBO. For noen dager siden la forfatteren ut et nytt innlegg på sin personlige blogg for å snakke om den etterlengtede Elden Ring, det neste spillet fra FramSoftware (Bloodborne, Sekiro, Dark Souls). Game of Thrones Dad ser tilbake på samarbeidet med Hidetaka Miyazaki og arbeidet han gjorde med utformingen av Elton-ringen.

Elton Ring, et viktig spill for Game of Thrones-fans?

Elton Ring er det mest etterlengtede nye spillet fra FramSoftware. Dette er det berømte japanske studioet som vi står i gjeld til spillene Dark Souls, Bloodburn eller sist Sego: Shadows Die Twice (valgt spill fra 2019). Den nye tittelen er svært etterlengtet, ettersom skaperen av Elton-ringen, Hidetaka Miyazaki, har invitert George RR Martin til å hjelpe til med å skrive spillet.

I bloggen sin forteller forfatteren av Game of Thrones hvordan Miyazaki Elton ga ham muligheten til å bli konsulent på utviklingen av ringen og hvorfor han godtok videospill når de egentlig ikke var «hans greie».

«For noen år siden kontaktet skaperne av Dark Souls-videospillserien, Hidetaka Miyazaki, og teamet hans av fantastiske spilldesignere meg fra Japan og ba meg hjelpe dem med å lage bakgrunnen og historien til et nytt spill de jobbet med. […] Dette tilbudet var for spennende til å bli avvist. Miyazaki og teamet hans hos FromSoftware gjorde fantastiske ting med vakker grafikk, og det de forventet av meg var å skape verden: den dype, mørke, ekkoende verdenen som ligger til grunn for spillet jeg vil spille. Planlagt å lage. Jeg elsker å skape verdener og skrive fiksjon. Så jeg gjorde mitt og ga pinnen til mine nye venner i Japan, og de tok ansvaret. Og årene har gått […] Men Elton Ring Day har endelig kommet. Jeg må si han er fantastisk.

Tilsynelatende hadde George RR Martin rettighetene til noen av forhåndsvisningene, sistnevnte ser ut til å være fornøyd og interessert i utgivelsen av spillet. Vi sees 25. februar 2022 på PS5, Xbox Series X/S, PC, PS4 og Xbox One.

