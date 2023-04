Georges-Louis Bouches smakte ikke den medfølgende carbonaraen: «Det skulle vise seg å være stort tull, vi er det motsatte av å leve sammen»

Når et problem direkte eller indirekte berører vekket tanke, sier Georges-Louis Bouches sin mening om saken. Det samme gjelder denne inkluderende carbonara-oppskriften fra Parilla. «La oss være klare, å endre carbonara-oppskriften vil i utgangspunktet ikke skade noen, men å reklamere for at folk kan tilpasse oppskriften til deres smak og behov og gjøre den om til et markedsføringsknep er fortsatt utrolig.Han puster. Faktisk, i dag blir alt et problem, til og med å spise en klassisk carbonara. Det er det egentlige spørsmålet i denne debatten.«

Fordi saken ifølge ham er universell og bidrar til andre debatter og kontroverser. «Det begynner å bli dumt, og det er hele problemet med vekket tankegang som ikke vil leve sammen og ønsker en overrepresentasjon av individualitet.Han sier. Et demokratisk samfunn er et som tar sikte på lik representasjon for alle. Denne overrepresentasjonen er fullstendig antidemokratisk da den ikke gir alle like rettigheter.«

Barilla er kontroversiell med sin inkluderende carbonara: «Det sier mye om krisen vi går gjennom akkurat nå»

Spørsmålet om tradisjoner og konvensjoner kommer også på bordet. «På et tidspunkt må vi akseptere at tradisjoner er en del av den kulturelle identiteten til et land eller en region. Jeg vil ta eksempelet med kirker: ja, det vil alltid være flere kirker i Vest-Europa enn andre religiøse bygninger. Det er en tradisjon utover religion, den er kulturell i dag. For eksempel har Notre-Dame de Paris kultur like mye som religionHan tror. Vi kan ikke be et territorium eller et folk om å løsrive seg fra alt annet enn at det er i strid med menneskerettighetene. Våre tradisjoner skal respekteres som andre.«

Vi forstår at denne inkluderende carbonara-oppskriften kanskje ikke faller i smak hos Mr. President. «Dette kan høres ut som en historie fordi det er en rett og en annonse, men den dekker en hel rekke andre diskusjoner. Jeg tenker på Ducasse d’Ath, bogeyman og andre debatter som dukker opp hvert år og infertilitet. Å forby dem vil ikke endre samfunnet vi lever i, og vil sannsynligvis splitte folk enda mer og se fraksjoner kollidere. La folk spise hva de vil, hvordan de vil, uten å si at de som spiser carbonaras er respektløse mot andre.«