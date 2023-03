Georgia Norway Prediction 100 % gratis (28.03.2023)

Publisert 26.03.2023 09:00 Av Steve Occhipindi

Endret 26.03.2023

Hva om Georgia kommer en overraskelse i denne gruppe A i EM 2024-kvalifiseringen? Den kan regne med en god generasjon, spesielt Giorgi Mamardashvili, Georges Mikhadatze og spesielt Kvicha Kvaratskelia. Sistnevnte er allerede en av de beste spillerne på planeten, med SSC Napoli. Han vil hjelpe folket sitt til å konkurrere i en stor turnering. Det Willy Sagnol-trente utvalget kan spille ledende roller i dette bassenget. Selvfølgelig må Spania sikre seg førsteplassen veldig raskt. For en andre billett til å spille Euro 2024, kan det spilles mot Norge og Skottland. Georgia, som ble fritatt den første dagen, klarte å slå Mongolia veldig enkelt (6-1) for å få selvtillit. Fra nå av starter med en velkommen til Norge. Sistnevnte ble slått hardt i sitt første møte på spansk gress (3-0). Du skal også vite at hun må klare seg uten den skadde Erling Holland i denne landskampspausen. Så det ville ikke komme som noen overraskelse om de slet mot et lag som klarte å kvalifisere seg til gruppe B i Nations League i september i fjor.