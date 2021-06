Geotermisk energi kan være billigere å få tak i takket være ny boreteknologi Imperial nyheter

ORCHYD-prosjektet vil utvikle en ny boreteknikk for å redusere de totale kostnadene ved å skaffe geotermisk energi fra dyp hard bergart.

De utkast, ledet av forskere fra ARMINER/Mines-ParisTech i Frankrike med partnere Imperial College London, Norge SINTEF, Pireus universitet i Hellas, China Petroleum University og fransk boreselskap Drillstar, kunne utvide bruken av denne fornybare energikilden og bidra til å løse den globale klimakrisen.

Prosjektet er finansiert av Den Europeiske Unions Horisont 2020 Program.

Geotermisk energi utnytter varmen fra bergarter, damp og vann dypt inne i jordoverflaten. Det er karbonnøytralt, allment tilgjengelig, og i motsetning til vind- og solenergi kan det gi en stabil forsyning 24/7. Derfor kan geotermiske magasiner gi et betydelig bidrag til tilførsel av fornybar energi i Europa og rundt om i verden.

Imidlertid er boringen som kreves for å gå langt nok i dyp, hard bergart for å høste denne typen energi, langsom og ineffektiv, noe som gjør det uoverkommelig dyrt. Geotermiske ressurser, som iboende er rikeligere i de hotteste bergartene som finnes på dybder på mer enn 4 km, utgjør derfor for tiden mindre enn 2 prosent av verdens energideling.

Nå en ny € 4 millioner tilskudd av EUs Horizon 2020-program vil hjelpe konsortiumforskere med å utvikle en ny generasjon boresystem som kan frigjøre potensialet for dyp geotermisk energi.

Å grunnlegge steinene for å bryte lettere kan dramatisk redusere tiden og pengene som kreves for å dra nytte av disse innskuddene Dr. John-Paul Latham Institutt for geovitenskap og ingeniørfag

For øyeblikket trenger boring gjennom hard bergart med hastigheter på 1 til 2 meter i timen, men forskere forventer at den nye boreteknikken vil fungere opptil 10 meter i timen og nå geotermiske avleiringer i snitt fire ganger raskere enn det som er mulig i dag.

Dette kan redusere borekostnadene med opptil 65 prosent, noe som gjør bruken av fornybar geotermisk energi mye mer lønnsom.

Medetterforsker Dr. John-Paul Latham fra Imperial’s Department of Earth Sciences and Engineering sa: “Å bore bergarter tar mye tid og energi, så vi optimaliserer systemet ved å gjøre disse bergarter lettere å bryte. Våre datasimuleringer som kan fange opp sprengning i mineralskala, kan vise hvordan forberedelse av bergarter til å bryte lettere kan dramatisk redusere tiden og pengene som kreves for å dra nytte av disse innskuddene. “

Gjør energi grønnere

Dette er første gang forskere vil kombinere høytrykksstråler og væskedrevne hamre nede i hullet for å dra nytte av geotermiske reservoarer. Forskerne sier at den kombinerte teknologien kan bane vei for ytterligere avkarbonisering av energisektoren.

Keiserlige forskere bruker datamaskinsimuleringer av bergfragmentering, som kombinerer solid og flytende dynamikk, for å finne den optimale strålekonfigurasjonen for å forme og spore den fremrykkende fjellflaten og forklare bruddprosessen og hvorfor. Hybridboret kan bore fjellet raskere. .

For å gi veier for varme væsker og frigjøring av geotermisk energi, bruker dagens teknologi primært rotasjonsboringsmetoder som er utsatt for alvorlig slitasje og svikt i dyp hard bergart, noe som øker boretiden kraftig. Derfor blir den dype bergarten som varmen er rettet mot enda dyrere å nå, noe som har forhindret energisektoren i å bruke den bredere.

Den nye tilnærmingen, som kombinerer to etablerte teknologier for å bryte bergarter for første gang, kan gjøre denne innsatsen billigere og mer tilgjengelig, noe som kan bidra til å bevege seg bort fra fossile brensler og gjøre energien grønnere.

Denne ukonvensjonelle teknologien involverer en fullstendig væskedrevet boremetode som kombinerer et høytrykks vannstrålesystem med en ny avansert kraftig hammerhandling, drevet av borehullet av trykket fra de sirkulerende borevæskene som de er designet for å lette boring gjennom hard rock i dype brønnforhold.

Injeksjons- og boretestene som er utført på ARMINES-laboratorietes testbenker, er designet for å gjenspeile feltmiljøet til det geotermiske reservoaret og er nært knyttet til datasimuleringene som utvikles av partnerne ved hjelp av et bredt spekter av numeriske modeller. Hver av de forskjellige eksperimentelle og simuleringsmetodene spiller en viktig rolle i realiseringen av hybridteknologi i prosjektet og gir kontinuerlig tilbakemelding mellom teoretiske og eksperimentelle studier.

Denne nye boreteknologien vil bruke høytrykksvannsstråler som er kraftige nok, mens de er nede i borehullet, til å kutte fjellet i bestemte profilformer som forutsetter at fjellet lettere brytes av hammer. Væskedrevne slaginstrumenter. . University of Petroleum of China, sammen med SINTEF, designer et nytt høytrykksforsterkersystem i borehull for implementering med perkusjonsbiter produsert av Drillstar.

Vitenskapelige koordinatorer, professor Hedi Sellami og Dr. Laurent Gerbaud, sa: “Den grunnleggende innovasjonen i prosjektet ligger i utviklingen av et nytt prinsipp for å” frigjøre “dyp berg fra den konsentrerte spenningen som eksisterer i nærheten av verktøyet. Boring, slik at lettere bergskjæring og refleksjon av sjokkbølger i sporene kuttet av høytrykks vannstråle. “

Boreprototypen forventes å bli bygget i 2024 og vil først bli testet i ARMINES-laboratoriet ved å bore horisontalt gjennom store bergtykkelser før testing i den virkelige verden.

