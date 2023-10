Gerald de Palmas endte livet hans | Musikk

I en alder av 55 forbereder Gerald de Palmas seg på å trekke seg fra scenen. I en video lagt ut på sosiale nettverk hans kunngjorde den franske sangeren at han avslutter karrieren på grunn av helseproblemer. «Dessverre hindrer et vedvarende stemmeproblem meg fra å ha en stabil stemme. For innspilling er det ikke et problem, på den annen side, for konserter og reklamefilmer, det er veldig uutholdelig og jeg er tvunget til å avslutte livet mitt i det minste i denne formen ,» han sier.