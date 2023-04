Gérard Depardieu anklaget for seksuelle overgrep av 13 kvinner: Hva vi vet

Publisert 04.12.2023 kl. 12:42 Lesetid: 2 minutter



GDet franske etterforskningsmediet Mediapart rapporterte tirsdag at Erard Depardieu har blitt anklaget for seksuelle overgrep mot 13 kvinner. Denne volden ville ha funnet sted mellom 2004 og 2022, nærmere bestemt på settet til «Marseille»-serien.







Skuespillerens advokater sier at sistnevnte «formelt benekter alle anklager under straffeloven.»

De tretten kvinnene er skuespillerinner, makeupartister og andre teknikere som har gnidd seg med skuespilleren på filmsett. De fleste av dem forteller historien sin på betingelse av anonymitet. «Deres anklager har funnet en felles trend,» rapporterte Mediapart. «Som historiene går, ser det ut til at scenen gjentar seg. Disse kvinnene sier at en hånd ble infisert i undertøyet, skrittet, rumpa eller brystet deres; uanstendige seksuelle kommentarer (…). Latter er hyppig på settet.»

De fleste av regissørene som ble intervjuet sa at de ikke så eller hørte noe. Bare filmskaper Fabian Otteniante sier at han ba Gerard Depardieu om å «oppføre seg».

Disse anklagene er ikke de første for den franske skuespilleren. I slutten av august 2018 presenterte skuespillerinnen Charlotte Arnold seg for gendarmeriet til Lambeskin (Bouches-du-Rhône), og hevdet at hun hadde blitt voldtatt to ganger i stjernens parisiske hjem noen dager tidligere. Monumentet til fransk kino, i mai 2021, sendte inn en forespørsel om å ugyldiggjøre anklagen hans angående disse fakta. Forespørselen ble avvist av lagmannsretten i Paris i mars 2022. Etterforskningen pågår.