Gérard Depardieu tok til Instagram med et hakebilde: «Takk for at du er der»

Sladder på Instagram. Umulig, men sant: Gérard Depardieu har opprettet en personlig konto på det sosiale nettverket. Den 73 år gamle franske skuespilleren ble raskt gjenkjent på scenen, og han var ikke ledig.

“Vennskap”

“Hei Instagram, dette er Deportivo”, I sin første utgivelse 16. februar publiserte han svært nøkternt. Dagen etter delte «Gégé» et bilde med Russlands president Vladimir Putin, som han er nær. “Vennskap”Skrev mannen i plakaten eldres hjem I mytologi. Til tross for den ukrainske konflikten var det et dristig, men vurdert valg. Senere dukket det hellige monster opp på restauranten “En liten lunsjpause” Uten studiesteder. I sine “historier” refererte den legendariske fotballspilleren også til Kylian Mbabane. “Jeg stoler på deg min Kylian”, Vi studerer der. På Instagram ble skuespillerens oppmøte spesielt verdsatt. “Takk for at du er der”,“Vi vet alle at den store munnen til vår nasjon Gégé er ekte og sier ikke høyt og tydelig hva han mener.”, “Beste”Skrev noen nettbrukere.

Foreløpig har Gerard Depardieu bare 12 følgere, inkludert Leonardo DiCaprio, Hopi Goldberg, Line Renault eller McFly og Carlito.