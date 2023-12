«Gérard Depardieus oppdrag er oppdraget å overspille sin egen rolle»: Yann Moixs advokat raser mot franske TV-er

Yann Moixs advokat snakket med BFMTV om bildene som ble filmet og sendt som en del av Yann Moixs film. Videre etterforskning På Gérard Depardieu, 7. desember. «Det er viktig å huske at Yann Moix er regissøren og ble sendt til Korea som regissøren av det fiktive verket,» sa Mester Jeremy Azos direkte. Han uttaler selvsikkert at Yann Moix i produksjonen av filmen hans hadde «en viktig og nesten eneste skuespiller», Gérard Depardieu, og at sistnevntes mål var «å overdrive sin egen karakter og å etterligne de forskjellige situasjonene der Yann spilte». Moix satte ham gjennom et visst antall skudd.» Han legger til: «Det er skudd hvor han må være høflig overfor myndighetene, som er en forespørsel fra Yann Moix. […] Og til og med scener der han ber henne være promiskuøs.