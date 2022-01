Gerard Pique nekter for lønnen hans (Foto)

FC Barcelona ønsker ikke å oppnå ustabilitet. Torsdag publiserte den katalanske journalisten Louis Conte en liste over de best betalte spillerne i klubben. Forsvarer Gerard Pique toppet listen med totalt மில்லியன் 28 millioner i året, spesielt Sergio Busquets (23 millioner), Jordi Alba (20) og Samuel Umtiti (20). Betydelig lønn hvis du kjenner til de økonomiske vanskelighetene til Barsa.

Dette er grunnen til at klubben sendte ut en pressemelding som avviste disse tallene. “Beløpene som er oppgitt er feil og stemmer ikke overens med virkeligheten,” sa Barசாa. “Informasjonen ble ikke gitt av klubben på noen måte, og opprinnelsen er ukjent.”

BQ var heller ikke stille. Defender gikk så langt som å avsløre på Twitter, skjermbildet til fordel, kontoutskriften som benektet disse tallene. «De betalte gjennom offentlig fjernsyn for å beskytte vennene sine … her er 50 % av lønnen min 30. desember. Respekter deg selv litt, skrev Pique på et bilde, der vi ser at rundt 2,3 millioner euro blir vekslet. Så dette ville vært en lønn på 4,6 millioner, som er langt fra 28-lønnen som tilbys av Lluis Canut.