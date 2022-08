Germstar ble satt på livsstøtte på Bali

YouTuber Germstar Hun forklarte på Snapchat at hun brukte sine siste timer på livsstøtte. På ferie Bali, Han fikk et alvorlig angstanfall under en utflukt. Den 35 år gamle videografen følte seg kvalm da han skulle se på manta rays for en dykkeøkt midt i havet. Han ble umiddelbart innlagt på sykehuset og satt på livreddende behandling.







» Jeg føler ikke dette dykket «, forklarer han på det sosiale nettverket.» For her forteller de deg at det ikke finnes haier, men det er det virkelig. Spesielt oksehaier angriper. Jeg var veldig redd for det. »

Ved begynnelsen av nedstigningen i havet ble Geremstar nervøs, da han kjente panikken øke, ville han raskt ha kommet tilbake til båten. Etter det andre forsøket forverret situasjonen seg.

» Etter 5 minutter, det samme, fikk jeg panikk. Jeg får ikke puste, en krise som den, det er som å knuse lungene og hjertet, og vi ser oss selv dø. «, bemerket Youtuberen. Han kunne forlate sykehuset flere timer senere.