Ghana Employers ‘Association farvel med avtroppende norsk ambassadør

Ghana Employers Association (GEA) holdt fredag ​​et møte i Accra for å ta farvel med Gunnar Andreas Holm, den avtroppende norske ambassadøren, hvis femårsperiode i Ghana utløp i august 2020.

Daniel Acheampong, president for GEA, erkjente Holms enorme bidrag til forretningsveksten og det fruktbare samarbeidet som foreningen hadde i løpet av hans periode.

Han ga en melding på vegne av foreningen til den avtroppende ambassadøren.

Mr. Achimbong sa at Holm i løpet av sin periode har gjennomført flere programmer som tar sikte på å fremme jobbskaping, beskytte miljøet, forbedre levebrødet og oppnå FNs bærekraftsmål.

“Under din ledelse har ambassaden gitt like betydelige bidrag til kapasitetsutvikling i olje- og gassektoren i økonomien, i tillegg til å lansere flere programmer som har som mål å støtte utviklingen av fiskerisektoren i Ghana,” sa han.

Achimbong sa at GEA videre anerkjente den norske regjeringens forpliktelse til å legge til rette for utvikling av privat sektor, noe som har akselerert investeringen til mange norske selskaper i Ghana, noe som har ført til økonomisk vekst.

Han uttalte at Mr. Holm vil forbli i stor hukommelse for sin innsats som sørget for vellykket samarbeid med Norwegian Business Consortium (NHO) innen områdene sosial dialog, organisasjonsutvikling og kvinners fremtidsprogram, “et kvinnelederutviklingsinitiativ designet for å adressere kjønnsforskjellen i toppledelsen, ledelsen og styret i Ghana. ”

Han sa at det utmerkede forholdet ikke bare var mot den økonomiske sektoren, men også utvidet til det politiske nivået, hvor omfanget og effekten av hans arbeid bekreftet det spesielle forholdet som eksisterte mellom president Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, president for republikken Ghana. og norsk statsminister Erna Solberg.

Achimbong bemerket at Holmes ‘verdifulle bidrag til foreningens arbeid og dermed utviklingen av den private sektoren i Ghana var bemerkelsesverdig og bemerkelsesverdig for forretningsvekst og bærekraft og generell nasjonal utvikling, og ønsket ham lykke til for sin kommende avtale i Kenya.

Holm takket GEA for det glatte samarbeidet han hadde hatt gjennom hele sin periode og uttalte at utvikling av privat sektor er veldig viktig for utvidelse av virksomheten og nasjonal utvikling.

Han sa at han var fornøyd med landets forretningsmiljø, og oppfordret flere norske investorer til å benytte seg av det innbydende terrenget for å investere i Ghana.

Han fortalte også om sine mange erfaringer med ghanesisk kultur, og historiene om vellykkede tilbakemeldinger han mottok på ulike initiativer, spesielt med hensyn til å styrke kvinner, og sa at ethvert land som ekskluderer 50 prosent av befolkningen (kvinner) undergraver massiv økonomisk suksess på grunn av behovet for å utnytte alt potensialet for inkluderende nasjonal utvikling.

Mr. Holm oppfordret GEA til å ønske velkommen til hans etterfølger, som også er en erfaren diplomat, og gi den et mulig miljø for å diskutere utfordrende spørsmål for å fremme den nasjonale agendaen for bærekraftig sosial og økonomisk utvikling for begge land.