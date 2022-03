Ghost of Sushima 2 lover å komme og bli revolusjonerende

Ghost of Sushima Opus-videospillet ble utgitt i 2020 og har overrasket verden … og Sony er de første som forventer den enorme suksessen til Ghost of Sushima om noen måneder.

Ghost of Sushima 2: Fortsettelse av produksjonen på PS5

Det har vært ryktet i noen dagerEN Fortsettelse av Ghost of Sushima Den ene er under bygging, PlayStation 5 kan ha en utgivelsesdato mellom 2023 og 2024. Imidlertid, ifølge nye stillingsbeskrivelser fra Sucker Punch Studios, har vekstsyklusen først nylig begynt! En «Senior designer i kamp«Og en»Krigsteknologidesigner«Slik søkte, på samme tid»Manusforfatter«Nå ferdig. Betingelse for ansettelse: Dette er et must Å spille Ghost of Sushima og forstå spilldynamikken !

Det er nok å forestille seg en sekvens i bokser, bare skriften ville ha tatt slutt. Det kan ikke være online-modus, Legends, fordi det avslutter jakten når det gjelder innhold. Så disse innleggene handler om det nye spillet, Ghost of Sushima 2 eller den nye lisensen.

Bak Sony Ghost of Sushima er fortsettelsen ikke overraskende

Siden denne «Assassin’s Creed» ble utgitt i Japan, har suksessen vært på spill. The Ghost of Sushima, som nå har rekorden for det raskest solgte eksklusive spillet i PlayStation-historien, er populært blant spillere for sin online-modus. Etter en første DLC Og En regissørskåret versjonOg oppfølgeren som ble startet for Sony ville gitt studioet en Cordo Blanche.

Takket være salget av 8 millioner eksemplarer i dag, kunne Ghost of Sushima se en oppfølger. Vær forsiktig: Sony har ikke bekreftet noe ennå, og utviklingen er i sin spede begynnelse. Derimot, De PlayStation 5 er den perfekte plattformen For et slikt spill, Ingen tvil om at skaperne er klar over dette og prøver å utnytte det! Spillstatus, vi vet ingenting: Jin Sakai eller den nye karakteren? I Japan eller Mongolia, ønsker du hevn på inntrengerne? Kort sagt mange små spørsmål som krever litt tålmodighet før man finner svaret.