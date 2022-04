Ghostwire Tokyo: troskapen til den japanske hovedstaden presentert på video | xbox one

Utgitt 25. mars 2022, Ghostwire: Tokyo det var en blandet suksess til tross for hypen det vekket i flere uker. Spillet er foreløpig kun tilgjengelig på PlayStation 5 PC og kommer ikke før neste år på Xbox, men du kan fortsatt finne det testen vår her. Selv om det repeterende aspektet av Ghostwire Tokyo raskt kom tilbake til diskusjonene som et stort negativt, er det vanskelig å utsette det kolossale arbeidet som er lagt ned i miljøet og gjengivelsen av Tokyo i spillet.

Den japanske hovedstaden gjengitt perfekt

Så det var en video lastet opp til YouTube av ElAnalistaDeBits som fanget vår oppmerksomhet. Faktisk sammenligner denne 8-minutters videoen Tokyo-landemerker gjengitt i Ghostwire Tokyo, og resultatet er imponerende. Enten det gjelder proporsjoner, design eller konstruksjonsdetaljer (vinduer, fundamenter, farger), har teamene hos Tango Gameworks gjort en mesterlig jobb med å forbedre spillerens innlevelse i spillverdenen med denne nesten identiske reproduksjonen av Tokyo.

Det samme skjer med drosjer, postbokser eller telefonkiosker som har nytt godt av en gjengivelse identisk med det man kan se i virkeligheten. Muligheten til å oppdage hjørnene av Shibuya, Tokyo Tower og spesifikasjonene til den mest folkerike byen i verden uten å forlate stolen.

Selv om Ghoswire ikke klarte å innfri alle løftene sine når det gjelder spilling, er kvaliteten på kunstretningen og rikdommen i universet eiendeler verdt å se, og denne videoen bekrefter bare det.