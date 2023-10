Gi slipp: Hvor lenge bør ferien vare for å koble helt fra?

Når det kommer til høytidene, er de to leirene uenige om filosofien om aksept. Noen mennesker liker å komme seg unna i lengre perioder for å unne seg en vakker tur bort fra hverdagens påkjenninger. Andre velger kortere pauser, for eksempel byturer gjennom hele året, med små fornøyelser som dukker opp oftere. Spørsmålet er hvilket alternativ som er mer gunstig for mental helse. Svaret kan avhenge av hver persons situasjon og personlighet, men forskere ved Universitetet i Tammerfors har forsøkt å ta opp spørsmålet på en mer objektiv måte. Studien deres ble publisert i Journal of Happiness StudiesDermed etablerer den optimale varigheten mellom syv og elleve dager.

Åtte dager i året og flere ganger: flott! Første observasjon: effekten av ferie på helse og velvære (S&B)Øker raskt etter starten av ferien«. Det har vært kjent siden dag én, men»Ta deg tid til å slappe av etter et stressende arbeid«, bemerker forfatterne. Påvirkningen på S&B er maksimal rundt den åttende dagen. Lengre ferier er også fordelaktige, men med mindre resultater. Likevel advarer forskere de som er fristet til å dra over lengre tid, men bare én gang i året. De konstaterer at den positive effekten av ferie forsvinner fra første dag tilbake på jobb. Følgelig, for å forbedre S&B på lang sikt, «Å ta hyppige pauser kan være viktigere for å opprettholde velvære enn varigheten av en restitusjonsepisode«. Lag aktiviteter som oppfyller forventningene til ferierende For å gå dypere inn i denne saken, så studien videre på «Rollen til ulike ferieaktiviteter og opplevelser i styrken og utholdenheten til ferieeffekter«. Disse aktivitetene ser ut til å være sterkt assosiert med bedre nivåer av S&B. I motsetning til hva forskere har sagt tidligere, kan selv det å være inaktiv ha en positiv effekt. langt borte En årsakssammenheng med S&B er derfor ikke utelukket, selv om påfølgende forskning bør analysere det mer detaljert. Det som ser ut til å være viktigst er ferierendenes autonomi. Med andre ord bør de stå fritt til å administrere timeplanen sin slik de finner det passende for å være lykkelige. Det kan virke logisk, men aktivitetene skal gi ekte glede, noe som fører forfatterne til følgende konklusjon: «De spesifikke aktivitetene ferierende foretar seg i løpet av ferien er kanskje ikke det viktigste aspektet.«.