Giant sin oppskrift utsolgt … 27 755 euro!

Du er ferdig, Giant de Quicks belgiske sausoppskrift, en hemmelighet godt bevart i 50 år, ble auksjonert for en ekstraordinær sum på €27 755.

En liten formue har i sin helhet blitt donert av Quick til den ideelle organisasjonen Digital for Youth, som takket være denne aksjonen vil kunne donere mer enn 270 oppussede bærbare datamaskiner til unge mennesker som en del av deres kamp for å bygge bro over det digitale skillet i Belgia .

For å avslutte femtiårsfeiringen med stor stas, har burgerkjeden lansert en auksjon: Alle kan prøve å få tak i oppskriften på Kjempesausen. Oppskriften ble tatt opp og deretter konvertert til en lydbølge, og tilbudt for salg som NFT (Non-Fongible Token), en innovativ teknologi som kan betraktes som bevis på digital autentisitet og som gjør kjøperen til den eksklusive eieren av det digitale verket. For å holde denne solide blokken var det nødvendig å legge inn det høyeste budet i kryptovaluta ETH (ETH) på auksjonsplattformen på nett. Bedriften.

Virksomheten var svært vellykket. Spenningen var til å ta og føle på i 24 timer, spesielt når arbeidet ble endret flere ganger de siste minuttene. Den siste budgiveren vant til slutt forretningen for 7,00 ETH (Ethereum), eller €27 755. Det er ikke kjent hvem som vant fordi transaksjonene på denne plattformen er anonyme.