Gift Orphan er nederst: «Han brydde seg bare om seg selv, nå ser vi feilene hans» – Doud Le Football

Gift Orban er ikke lenger garantert en startplass i La Gantoise. Nigerianeren sliter også med å finne nettet, selv om debuten hans har vært imponerende for Buffaloes.

Wim de Koninck, den tidligere målvakten, snakket med Head Newsblad om Orban. «Gifts prestasjon i de første månedene av Gentle er fantastisk, enestående. Det er naturlig at en forestilling som dette ikke kan vare evig. Selv da kan du se at han hovedsakelig har fokusert på seg selv «De prøvde definitivt å gjøre ham mer fokusert. laget, men han mistet det litt.»

I følge de Koenig er Orban i hovedsak i krig med seg selv. «Spesielt nå ser vi feilene hans, han kjemper med seg selv. Hvordan løse dette? Vær tålmodig, jeg er redd for måneder siden at vi snakket om en stor overgang til England eller et annet sted.

Den nigerianske spissen er ikke garantert å spille. «Nå er han på benken hos Gentle, han må gå gjennom denne vanskelige perioden, det kan være nytt for ham. Jeg er sikker på at de vil prøve å snakke mye med ham på Gentle, men hvis de setter ham på benken .»