Gift Orphans hat-trick redder La Contois fra predaplic felle

Pausen hjalp raskt Buffaloes med å få hodet tilbake på sporet. Utnytter straffen mottatt gjennom KuipersOrban scoret en dobbel tidlig i kampen da han feilbeint motstanderens målvakt for å la Kent komme tilbake (54.).

Høy selvtillit etter å ha funnet nettet denne helgen, scoret Orban til og med et hat-trick, som viser at han er tilbake. Oppdaget av Kergans En strålende pasning som gjennomboret hele det islandske forsvaret, vev, kom tilbake og skled ballen smart til Orban. Den islandske målvakten ble deretter sluppet sent av denne fellesbevegelsen og klarte ikke å hindre nigerianeren i å score sitt tredje mål for kvelden (69.).

Da de falt bak igjen, ble islendingene tvunget til å presse seg fremover, men Nardi forble fokusert og fattet (81.). Til tross for (mildt) press fra lokalbefolkningen, holdt Kent fast for å ta en frisk seier fra en dårlig start til pause.

Samtidig gjorde Maccabi Tel-Aviv kort arbeid Zorya Louhansk (1-3) ble nummer to i gruppen med seks poeng bak La Gantoise (10), men Maccabi Tel-Aviv (4) og preduplikum (0). Bunnlinjen: Møtet mellom ukrainerne og israelerne ble utsatt på grunn av den nåværende geopolitiske situasjonen. Så Kents fordel på stillingen vil reduseres (litt?), men ledelsen forblir uansett hva som skjer når dette møtet er over.