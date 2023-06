Gillé og Vliegen oppnådde denne bragden og kvalifiserte seg til Roland-Carros-finalen

For en dag for belgisk tennis! 19 år senere Xavier Malisse Og Olivier RochesEt nytt belgisk par har nådd herredoublefinalen fra Roland-Garros Sander Kille Og Joran Willijen Han oppnådde denne bragden i Paris. For den store premieren i de fire siste av en Grand Slam-turneringDet belgiske paret vant den tolvte seedet Matvey Middlecoop Og Andreas Mies 6/4 og 7/5 i poengsum.

Det første settet er veldig tett med mange tette kamper. Det belgiske paret gjorde også flere pausepunkter på stillingen 4-3, men klarte ikke å fullføre. I stedet for å bli beseiret, tok Willijen og Gille den tolvte seedets serve på perfekt tidspunkt og vant det første settet fire kamper mot seks.

Belgierne startet det andre settet strålende, og brøt Middlecoop og Mies fra start. En eufori ble kortvarig da tyskerne og nederlenderne raskt kunne slå gjennom. Men akkurat som i første runde bryter Williegen og Gilly gjennom akkurat i tide til å vinne 7/5.

Verdens nr. 40 og 41 fortsetter drømmen sin og vil prøve å gjøre det samme denne lørdagen mot fjorårets finalister Malice og Roches. Ivan Todic Og Austin Krajicek.