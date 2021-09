Gina Williams lanserer DAC på Drive-In

Gina Williams vil fremføre en DAC på Drive-In-konserten, en live konsert arrangert av Danish Art Center, søndag 12. september kl. 13.00 på 383 Portland Road i Bridgeton, på Bridgeton Twin Drive-In.

Serien er vert for den norske sparebanken og har et bredt utvalg av band fra Britton Twin Drive.

Her er noen måter å beskrive talentene til produsent, skuespiller, sanger, pianist og komponist Williams. Klassisk, Pop, R&B, Jazz, Gospel / Jazz, 70 -tallsdisko, Some Whitney, Aretha, Celine og utover. Originalopptreden i hver av disse kategoriene, inkludert elektronisk sprøyting og steinsprøyting, inkluderer hans opptreden. Williams opptreden spenner over flere tiår og sjangere.

På den ene siden er Soul / Pop / Gospel Sandius en klassisk utdannet komponist med en mastergrad som konsertpianist. På den annen side er han en levende live-utøver som kan kombinere sceneshowene sine med hip-hop, funk, elektronisk og et fullverdig band. På den annen side har han jobbet med låtskriver, produsent og skuespiller John Cusack, John Goodman og nylig Alex Graves (Games of Thrones & The West Wing Producer). Sangene hans brukes i film og fjernsyn i Russland og fjerne steder.

Det eneste Williams ikke har, er forutsigbart. Hun har blitt en dynamo i en kvinnelig underholdningsindustri. Han lager sine egne plater, komponerer sine egne sanger, danser med danserne og er mester i sitt sceneshow, og kontrollerer generelt skjebnen for hele musikkarrieren.

Gjestene kan sette opp sine gressstoler foran bilen, og lydsystemet gir deg musikk. Sørg for å la kjæledyr være hjemme for denne innkjøringsopplevelsen. Ta med kjøleskap med mat og drikke, og hopp over alkoholbaserte drikker. Bridgton Twin Drive-In tillater ikke alkohol.

Gates åpner ved middagstid. Prisen for et kjøretøy med maksimalt fem passasjerer er $ 50, booking anbefales. Billetter er $ 50 per bil.

For å kjøpe billetter eller for mer informasjon, besøk DenmarkArts.org/ Begivenhet.