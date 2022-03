Giovanni Quiros ble mishandlet av Bar பார்a for å være i det brasilianske utvalget / Spania / FC Barcelona kvinne / SOFOOT.com

Og ikke bare detUsman Tembole levde gjennom en smertefull periode I FC Barcelona.

Giovanni Guiros, 18, som for tiden er utlånt fra Barசாa til Lovande, snakket i et åpent brev på nettverket hans til den katalanske klubbpresidenten John Laporte. Hun skjeller ut «Dårlig oppførsel» Da hun var mindreårig og «Press i og utenfor klubben» : Spilleren ville ha «Annleis behandling frå klubben» Etter å ha blitt innkalt til brasiliansk eksamen, er han også av spansk og amerikansk nasjonalitet. Han har i ettertid sendt inn en klage.

Kvinnen fra Sao Paulo sier hun har ham «Det er tegn på at det å spille for det brasilianske landslaget kanskje ikke er det beste» . En skjønt «Uønsket og vedvarende trakassering» Hun ga veldig lite «Betydning og fokus i denne saken» . Giovana Queiroz, som hevdet å ha vært i nær kontakt med Covit-19 med den hensikt å vikle seg inn, anklaget klubbens medisinske tjenester for å ha fengslet ham ulovlig. «Siden legens ordre var i strid med helseprotokollen, kontaktet jeg helseavdelingen i Catalonia direkte og ba om en forklaring.» , skrev hun i brevet. Ved henvisning til helseprotokollen kan hans sak ikke defineres som en «Å være veldig nær» .

Nå spilleren Gronots Mer kriminalitet «Klubbsjef» Etter å ha gått glipp av Copa de la Raina-finalen, ble hun truet etter å ha sluttet seg til det brasilianske laget i slutten av førtiårene. Hun ville blitt anklaget for å ha møtt opp «Stor umoral» Og ville blitt fjernet fra laget. Ifølge ham er det som følger. «Skam og ydmykende situasjoner i klubben» Hun ble irettesatt i flere måneder. «Jeg er mindreårig ser ikke ut til å være en hindring eller et moralsk dilemma for de som angrep meg.» legger hun til.

