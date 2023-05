Giro: Et sterkt brudd i ledelsen på etappe 18, pelotonet går (live)

Den siste delen av den 106. Tour of Italy starter denne torsdagen med denne 18. etappen, som er 161 kilometer lang mellom Oderzo og Val di Zoldo. Med to stigninger i 1. kategori og to 2. kategorier vil denne etappen være skadelig og vi bør se en ny tolkning blant lederne. Primos Roklic kan være en sjanse til å gjøre opp for en liten del av sentiden, eller alternativt kan Geraint Thomas og Jono Almeida fjerne sloveneren fullstendig fra kampen om den endelige seieren.

Etter en veldig rask første time og flere angrep klarte Thibaut Pinot, Warren Barguil, Aurelian Barrett-Paintre, Derek Key, Marco Frigo, Vadim Bronski og Filippo Jana et sterkt utbrudd. Men pelotonet ledet av lagkamerater i den rosa trøya ga dem ikke mye plass. 100 kilometer fra mål var fronten på rømningene kun 1’45. På ti kilometer bestemte pelotonget seg for å legge igjen noe mer ballast. Det gapet steg til 2’30» på 80 kilometer fra linjen. Fornøyd med denne løpssituasjonen brøt Ineos Grenadiers gradvis bort og lot 50 km gå. , ledelsen til de syv ledende mennene var 5’30». Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

