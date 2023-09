Girondins4Ever Davitashvili ble beseiret mot Norge

I kveld kan to spillere fra Girondins de Bordeaux møtes under samme møte. Faktisk ble denne kvalifiseringsrunden i gruppe A spilt på kvelden (dag 6 av 10), som en kvalifiseringskamp til neste EM mellom Norge og Georgia.

Den eneste sentrale forsvareren til Girondins de Bordeaux,

Steven Gregerson, måtte trekke seg tre dager før avreise til landet sitt etter ikke å ha kommet seg tilstrekkelig etter en ny skade påført kort tid før Bordeaux-Auxerre. I stedet for å gjøre det verre, ble det bestemt at han skulle bli i Gironde. Den norske landslagsspilleren (7 landskamper) er et lukrativt alternativ siden han kom tilbake til fellestrening denne tirsdagen, og vil garantert bringe sine kvaliteter til lørdagens kamp mot Valenciennes (20.00).

På den andre siden, Juriko Davydashvili Georgias trener, Willie Sagnol, var faktisk i oppstillingen. Sistnevnte ba offentlig om unnskyldning for rommet han fikk hjemme mot Spania (1-7), i påvente av reaksjonen fra spillerne hans i Norge. Dessverre doblet Martin Odegaard ledelsen i det 33. minutt da Erling Holland åpnet scoringen i det 25. minutt. Sluttresultatet ble 2-1 til Norge, som er tredje i gruppen (7 poeng), like foran Georgia (4 poeng). Georgia reduserte i det 91. minutt gjennom Budu Jivsivatze.

Bordeaux-spilleren fikk gult kort i det 64. minutt av kampen og ble byttet ut tre minutter senere (67.).

Juriko Davydashvili, som var en av de siste Bordeaux-spillerne valgt sammen med Malcom Bokélé, er nå ventet i Frankrike i morgen. Vi håper lørdagen blir avgjørende;