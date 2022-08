Giulia og søsteren hennes Alessia ringer en siste telefon til faren før de blir påkjørt av et tog

To italienere, Giulia og hennes søster Alessia, på 17 og 15 år, ble tragisk drept da de ble påkjørt av et tog søndag morgen.

Etter å ha festet hele natten på en nattklubb i Ricionne, ringte Giulia og Alessia, to tenåringsjenter på 17 og 15 år til faren sin for å si at de snart ville være hjemme.

Begge søstrene dro til stasjonen for å reise hjem rundt klokken 06.50 søndag. Men flere vitner så dem komme farlig nærme sporene. Giulia passerte først før søsteren ble med henne. «Vi ropte til dem om å komme seg ut derfra,» sa et vitne.

Sjåføren av DGV-en til Milano kunne ikke gjøre noe for å stoppe toget. Begge søstrene ble dratt flere hundre meter. Det er ikke kjent nøyaktig hvorfor Giulia og Alessia gikk på skinnene, men den vanligste hypotesen er at de ønsket å krysse skinnene.

Faren deres Vittorio er knust: «De er livet mitt», sa han. Ordføreren i Castenazzo, Carlo Gubellini, tilbød sin støtte til familien: «Hele Castenazzo-samfunnet er bekymret for foreldrene, slektningene og vennene. Giulia og Alessia, dere forlot oss for tidlig.