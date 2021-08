Giuliani selger videoer på cameo for $ 199 etter at Trump -kampanjen sluttet å betale ham

Giuliani selger personlige videomeldinger midt i rapporter om økende juridiske og økonomiske problemer

Rudy Giuliani har blitt anklaget for å ignorere sin tidligere arbeidsgiver Donald Trumps forespørsel om hjelp med økende finansiell gjeld, etter at føderale etterforskere raidet på hjemmet hans.

Den tidligere ordføreren i New York postet på Twitter tidlig tirsdag morgen at han “tok alle forespørsler om cameo”, og refererte til et populært nettsted der enkeltpersoner kunne selge personlige meldinger i bytte mot penger.

‘Hei, jeg er Rudy Giuliani og jeg er på cameo’, sier han i sin åpningsmelding på nettstedet. ‘Hvis det er et problem du vil diskutere eller en historie du vil høre eller dele med meg, eller en hilsen jeg kan bringe til noen som vil gjøre dagen lykkelig, vil jeg gjerne gjøre det.’

Han har allerede minst én investor – Instagram -video av brukeren Samuel Chadwin, en eiendomsmegler fra New Zealand.

Den viser et minutts melding fra den noe bevegelige Giuliani, som sier Chadwin ‘Hatch on Heart @therudygiuliani, hvis du vil selge eiendommen din, bør du ringe meg!’

Den tidligere ordføreren i New York kunngjorde sitt inntreden i komoen på Twitter klokken 15.00.

Profilen hans nevner ikke Donald Trump til tross for at han hadde et tiår langt forhold

‘Hilsen til folket i Auckland, New Zealand. Jeg var der. Gode ​​minner om det og den vakre delen av verden. Når du vil ringe meg tilbake, ring meg så er jeg der. ‘

‘Jeg kommer med et forslag – ring Samuel Chadwin hvis du er interessert i eiendom.’

Han oppfordrer publikum til å ‘se om du kan gjøre noe sammen’ før han annonserer sitt eget nettsted.

Til tross for hans lange tilknytning til Trump, nevner Giulianis cameo -biografi ikke den tidligere presidenten.

Det fremhever tiden hans som føderal advokat, tiden han var ordfører og podcasten hans om generell kunnskap.

En melding om New Zealand-basert eiendom ser ut til å være en av Giulianis første videoer

Han samlet en liten, men tilfredsstillende oppfølging med to femstjerners anmeldelser og et ‘fanforum’ på 56 følgere.

Kritiker ‘Moses’ ropte om Giuliani, kalte ham et ‘amerikansk ikon’ og ‘takk for den utmerkede servicen du har gjort mot dette landet’.

I flere måneder har Giuliani presset Trump til å blokkere valget gjennom det amerikanske rettssystemet, og holdt vilde pressekonferanser der demokrater ledet av Joe Biden har infiltrert landet og sagt at stemmer telles i utlandet. Av selskaper tilknyttet avdøde Venezuelas leder Hugo Chavez.

Han behandler nå et domstolssøksmål fra Dominion Voting Systems om 1 milliard dollar mot selskapet på grunn av produktene.

Koordinering av problemene hans er en alvorlig FBI -etterforskning. Etterforskere gikk til angrep på hjemmet hans i slutten av april som en del av en etterforskning av forholdene til en tidligere alliert Trump i Ukraina.

Han fikk også sparken i New York og DC, og reduserte evnen til å skaffe pengene han trengte.

EN Daily Beast Med unntak av en erklæring om sympati da Giuliani ble utestengt, sier rapporten at Trump og hans allierte forble tause som svar på oppfordringer om hjelp fra sin mangeårige venn.

Butikkens rapport sier at ingen av de konservative eller veteranene i Trumps bane har løftet en finger for å hjelpe Giuliani med reklameinnsamling.

Men han er ikke den første nåværende eller tidligere Trump-allierte som sluttet seg til Cameo-Nigel Farage, Sean Spicer, Sebastian Gorka, Corey Lewandowski og Donald Trump Jr.

Trump Jr. er en av de dyreste personlighetene med $ 500 per melding.

Hans kjæreste, tidligere Fox -vert Kimberly Gilfoyl, krever også 200 dollar per melding.