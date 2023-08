Gjennombrudd i hjerneimplantater som dekoder språk direkte fra hjernen

Å gjenopprette tale til de som har mistet evnen til å snakke på grunn av sykdom eller ulykke er stadig mer plausibelt, ifølge to hjerneimplantateksperimenter som viser betydelige fremskritt på dette området, publisert onsdag i tidsskriftet Nature.

Pat Bennett, 68, var en dynamisk og atletisk leder inntil hun ble diagnostisert med Charcots sykdom for mer enn et tiår siden. Denne nevrodegenerative sykdommen, som gradvis fratar pasienten all bevegelse inntil total lammelse, ble reflektert i hennes først i talevansker og deretter i umuligheten av å snakke.

Forskere fra Institutt for nevrokirurgi ved American University i Stanford implanterte fire små firkanter av 64 mikroelektroder laget av silikon i mars 2022. De trengte bare 1,5 millimeter inn i hjernebarken og registrerer elektriske signaler produsert av områder av hjernen relatert til produksjon av språk .

Signalene som produseres overføres utenfor skallen gjennom en bunt med kabler og behandles av en algoritme. Maskinen «lærte», over fire måneder, å tolke betydningen. Den assosierer signalene med fonemer (lydene som utgjør ordene til et språk) og behandler dem ved hjelp av en språkmodell.

«Nå kan vi forestille oss en fremtid der vi kan gjenopprette en flytende samtale med en person som lider av lammelser», sa Frank Willett, professor i Stanford og medforfatter av studien, på en pressekonferanse.

Ved å bruke sitt hjerne-maskin-grensesnitt (BMI), snakker Pat Bennett gjennom en skjerm med en hastighet på mer enn 60 ord per minutt. Fortsatt langt unna 150 til 200 ord i minuttet i en standardsamtale, men allerede tre ganger raskere enn den forrige rekorden, som stammer fra 2021 og allerede innehas av teamet som tok den under sine vinger. Feilprosenten på et 50-ords vokabular har falt til mindre enn 10 %, fra mer enn 20 % tidligere.

-Avatar-

I det andre eksperimentet, utført av Edward Changs team ved University of California, er enheten avhengig av en stripe med elektroder plassert på kortikalt materiale. Utgangen er sammenlignbar med Stanfords teamsystem, i gjennomsnitt 78 ord per minutt, fem ganger raskere enn før.

Et gigantisk sprang for pasienten, en paraplegiker siden en hjernestammeblødning, og som til nå kommuniserte med en maksimal hastighet på 14 ord per minutt, ved hjelp av en hodebevegelsessporingsteknikk.

I begge forsøkene øker feilraten til omtrent 25 % når pasientene bruker et vokabular på flere titusenvis av ord.

Det spesielle med professor Changs enhet består i å være basert på analysen av signalene som sendes ut ikke bare i områdene som er direkte relatert til språk, men også, bredere, i den sensorimotoriske cortex, som aktiverer ansikts- og munnmusklene for å produsere lyder.

«For fem eller seks år siden begynte vi virkelig å forstå de elektriske nettverkene som styrer bevegelsen av leppene, kjeven og tungen, slik at vi kan produsere spesifikke lyder for hver konsonant, vokal og ord,» forklarte professor Chang.

Utstyrets hjerne-maskin-grensesnitt produserer språk i form av tekst, men også med en syntetisert stemme og en avatar som gjengir pasientens ansiktsuttrykk når han snakker. Fordi «stemmen og uttrykkene våre også er en del av vår identitet», ifølge professor Chang.

Teamet sikter nå på en trådløs versjon av enheten, som vil ha «dypende implikasjoner for pasientens uavhengighet og sosiale interaksjoner,» ifølge David Moses, studiemedforfatter og professor i nevrokirurgi ved University of San Francisco Institute.