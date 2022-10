Gjennomgå Mario + Rabbids, Sparks of Hope på Nintendo Switch

Mario + Rabbids-spillet Sparks of Hope, utgitt av Nintendo og utviklet av Ubisoft, ble testet på Switch. Publisert i 29. oktober 2022 kl. 19.30.

Mario + Rabbids, gnister av håp

fem år senere Mario Kingdom Battle + Rabbidsden mest uventede kryssingen mellom to verdener, to kjæledyr, forestilt av Nintendo og Ubisoft, kommer tilbake med kraft.

Et fornyet møte som finner sted denne gangen, i en galakse. Et nikk til Super Mario Galaxy-sagaen… Oppdag anmeldelse av Mario + Rabbids, Sparks of Hope på Nintendo Switch (Rabbids gnister av håp på engelsk). Et blendende comeback

Historien om Mario + Rabbids, gnister av håp

Se for deg fem små åpne verdener, som derfor er fem forskjellige planeter som vi må redde fra en urovekkende og mystisk ond kraft, kalt kurs. Sistnevnte leter etter en kraftig energi, den til gnistene… fine små lysende skapninger som ganske enkelt er fusjonen mellom Lumas og Rabbids.

Mario, lagkameratene hans og Rabbids-heltene må jobbe sammen for å redde alle gnistene, og dermed redde galaksen fra kaos.

Spillsystem

Sparks of Hope er først og fremst et taktisk eventyrspill. Handlingen blir viktigere. Du vil bli invitert til å utforske, med karakterer fri for bevegelser, hvis handlinger ikke lenger er redusert til kamphandlinger.

En struktur som gir mer frihet, og fremfor alt mer glede for spilleren. En ting er sikkert, kjedsomhet er ikke på daten. Denne friheten muliggjøres av stort mangfold både når det gjelder plott, karaktervalg, visuelle egenskaper og strukturen i kampene.

En god øvelse for å balansere utforskning og konfrontasjon.

Leteentusiaster vil bli tatt hensyn til. Vi går videre i historien og låser opp hver planet, steg for steg. Vi oppdager historien hans, utfordringen hans med Cursa. Hver og en har sin egen arkitektur, natur, sesongvariasjoner, så vel som morsomme innbyggere. Som en reise til de fire verdenshjørner utforsker vi øyer, fjell, daler og andre. Takket være et romskip kan karakterene våre fritt navigere fra en verden til en annen. Selvfølgelig tvinger ingenting oss til å bruke timer på å utforske. De som har det travelt kan bevege seg raskt.

Når det gjelder karakterene, er alle de viktigste der: Mario, Luigi, Princess Peach, Rabbit Mario, Rabbit Luigi, Rabbit Peach, Bowser, samt Marios lille robotallierte, Beep-O. Gjennom historien vil vi møte nye som den mystiske Rabbit Edge, samt alle gnistene, hver like søt som den andre, og andre bikarakterer som vil lede oss på eventyrene våre.

Litt etter litt vil du lære å kjenne spesifisitetene til hver enkelt for å strategisk komponere det beste teamet for å lykkes i de forskjellige konfrontasjonene.

I øyeblikkene med utforskning, ikke nøl med å ta noen korte treningskamper fordi spillet tilbyr et mangfold av ferdigheter, krefter og ulike kombinasjoner er mulig for å forbedre karakterenes unike evner.

Kampsystemet blander turbasert taktikk med sanntidshandling. Sammensetningen av fiendene dine er variabel og heterogen. Målet med kampen kan også endres (for eksempel ødelegge alle fiender, eller nå et spesifikt område osv.). Så ha det gøy med å teste, eksperimentere og optimalisere teamets strategi. Jeg utfordrer deg til å fullføre kampene dine med så få treff som mulig!

Det er et spill som ønsker å være tilgjengelig for så mange som mulig. Nybegynnere er velkomne. Håndteringen er ganske jevn. Vanskeligheten på kampene øker jevnt. Men det betyr ikke at det ikke vil være utfordringer for de som trenger dem (et minimum er nødvendig)! Du vil møte svært forskjellige sjefer som vil teste din evne til å tilpasse spillestilen din. Noen kamper er delt inn i tre deler, som innebærer å tenke på kvaliteten på bevegelsene dine og styringen av livsnivået. Noen ganger vil det også være nødvendig å angripe på rett sted for å påvirke bevegelsen til sjefen.

Spillet er frigjort fra det tradisjonelle rutenettet terreng, for å bevege seg mer fritt og strategisk velge plasseringen til laget ditt. For å komplisere ting litt er det en lyssone som avgrenser bevegelsesområdet. Du må tenke deg at i et felt er det flere soner. Områder ved siden av det du er i låses opp etter hvert som kampen skrider frem. Du kan også få karakterene dine til å samarbeide, få dem til å hoppe opp i luften, for å nå områder som ellers ville vært utenfor rekkevidde.

Kort sagt, feltet av muligheter er ganske bredt. Selv om det generelle prinsippet forblir det samme, Til min overraskelse følte jeg ikke at jeg øvde mye på kampene mine..

Handlingen er dynamisk og full av vendinger. Og fremfor alt er det ikke bare kamper, det er også øyeblikk dedikert til å løse gåter for å finne gnistene til vennene våre, for å delta i dagliglivet til innbyggerne på forskjellige planeter, for eksempel å bygge en iglo eller til og med se en liten overraskelse åpne . – luftkonsert.

Grafikk

Ekteskapet mellom de to universene er overraskende bemerkelsesverdig. Det føltes som om de var ment å være sammen.. Vi utvikler oss i fargerike, poetiske miljøer, uten noen gang å falle inn i det barnlige. Jeg inviterer deg til å ta deg tid til å observere landskapet.. Fargepaletten, skyggespillet og lysene gjør helheten veldig billedlig, samtidig som den beholder en kjent luft. Faktisk føler vi oss i Mario.

Bortsett fra det grafiske universet, som jeg i utgangspunktet var skeptisk til, var jeg i tonen. Jeg var redd for å finne Rabbider»Så dum«. Til slutt er uttrykket hans ganske godt funnet. Variasjonene mellom følelser og humor, men uten å falle i tid eller frekkhet, gjør spillet morsomt for store og små. Til slutt avslører disse Rabbidene litt mer dybde..

Lydspor

Tre store komponister er opphavet til dette prosjektet. stor kirkehope som laget lydsporet til forrige kapittel, Kingdom Battle, blir med Gareth Cookerkomponisten av Ori og Wispens vilje og Minecraft, og den store Yoko Shimomurakomponist av rike hjerter 3Street Fighter 2, Super Mario RPG, Final Fantasy 15, etc.

Sparks of Hope tilbyr oss en veldig fengende musikalsk opplevelse, til tjeneste for spillets rytme og klarhet. Hver verden er akkompagnert av sin lydstil i henhold til omgivelsene. Når er en ekte konsert?i det virkelige liv«?

Mario + Rabbids Sparks of Hope Game Trailer