Gjennomgang: “The Brilliant Abyss” Lyser den avgjørende og lite forståte dypvitenskapen

Med andre ord er marinesnø ganske enkelt en aktør i et stort rovnettverk som jobber med å lagre karbon dypt i havet, det som artikkelen kaller “partikkelinjeksjonsbomber.” Men hvis du nylig har sett ordet “lanternfisk”, er det sannsynligvis ikke på grunn av sin rolle i å bevare jordens karbonbalanse, men fordi “i Norge” utstedte Norge 46 nye fiskekort for skumringssonen. “Med forventet resultat er ikke å mate noen, men å gjøre populasjonen av lanternfisk til lukrative “nutraceuticals” som brukes i omega-3 kosttilskudd, deretter “yoghurt og margarin, og fiskeoljepiller som flere mennesker de tar til tross for mangel på bevis for at de gjør noe godt for hjertet. ” For disse forsøkene på egenomsorg er vi det ødelegge en kraft som konkurrerer med tyngdekraften selv i å regulere været.

Lent på den forbløffende skalaen av katastrofen som foregår dypt under havet, veksler Vekter marine historier om de ekstremt små, som arten av rød orm som utelukkende spiser på døde hvalskjeletter som driver ned gjennom havet, og den overveldende store , som når han forklarer at det faktum at havene bevege seg det er ansvarlig for spredningen av varmen som faller fra solen ved ekvator. Strømmene bringer varmen nordover, og arbeider i et komplekst system som kalles et globalt transportbånd, som er basert på måten dypvannet oppfører seg på. Når smeltende breer avsalter havdypet, skriver Scales, er sannsynligheten for at transportbåndet i Atlanterhavet midlertidig vil stenge “en gang i løpet av de neste hundre årene” er omtrent en av seks.

Det at havene varmer opp er et så overordnet faktum om klimaendringene at det er lett å glemme detaljene, spesielt da noen av dem presenterer forvirrende etiske gåter. For eksempel er det en forbindelse som heter Halichondrine B som kommer fra svamper som vokser på havbunnen i Japan; “Det tok mer enn tonn svamp å produsere en dråpe på et halvt gram.” I dag, påpeker Scales, er det fortsatt det eneste stoffet på markedet som kan forlenge livet til pasienter med sent metastatisk brystkreft.

Med slike desorienterende spill er det kanskje ikke rart at vi foretrekker å leve med en fiktiv utsikt over havbunnen. Tilsynelatende grunnen Avatar 2 har tatt så lang tid å gjøre er at James Cameron har vært opptatt av å finne på ny teknologi for bruk av CGI i undervanns scener. Hans første store hit var også en dyphavsfilm: In Avgrunnen (1989), fikk Ed Harris til å oppdage romvesener i dypet av vannet. For ikke å nevne den gangen Cameron kjørte til bunnen av Mariana Trench, syv miles under overflaten av Stillehavet, i 2012, og laget en film om det. Deep Sea Challenge 3D“Et triks Scales sammenlignes med milliardærer som betaler for å reise til verdensrommet.” Cameron er et megalomanisk syn på havdypet, og det er et merkelig rent, med lite av det fulle, forfallne og mystiske livet som Scales – eller Rachel Carson – så.