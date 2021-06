Gjennomsnittlig IQ for et land er mer enn IQ for et individ som bestemmer rikdom

kom inn. Situasjonen i landet påvirker inntekten vår mer enn vår IQ, shutterstock

Moneytransfers.com sammenlignet gjennomsnittlig IQ i forskjellige europeiske land med gjennomsnittlig formue for innbyggerne og analyserte resultatene. Den gjennomsnittlige IQ-poengsummen i Polen er tre poeng høyere enn i Frankrike, men Polens BNP per innbygger er $ 24802 lavere.

Mange land har vist en sterk sammenheng mellom gjennomsnittlig IQ og BNP per innbygger, men eksterne faktorer ser ut til å være viktigere her. Analysen viser at en høyere IQ ikke nødvendigvis betyr at vi vil tjene mer penger, men landet der vi ble født kan ha større innvirkning på det.

data Moneytransfers.com Det viser at det i europeiske land var en viss sammenheng mellom gjennomsnittlig IQ-testresultat og BNP per innbygger. Land som Serbia, Kroatia og Ukraina har lavere IQ-testresultater og BNP per innbygger.

Dette var imidlertid ikke alltid tilfelle. Land med noen av de høyeste BNP-innbyggerne per innbygger, som Irland, Sveits og Norge, hadde gjennomsnittlige IQ-poeng. Alle disse landene har relativt små befolkninger, og de viktigste faktorene som påvirker BNP er Norges store naturressurser og Irlands lave selskapsskattesatser.

Så en IQ-score er ikke den beste indikatoren for BNP. Frankrike har for eksempel en litt lavere gjennomsnittlig IQ, med en score på 99, mens Polen har en høyere gjennomsnittlig IQ-score på 102. Imidlertid er det franske BNP det syvende største i verden med Det er $ 2,6 billioner, med et BNP per innbygger på $ 40, $ 496,40. Polens BNP er 595,9 milliarder dollar, og BNP per innbygger er 1 694,70 dollar.

Storbritannia har en gjennomsnittlig IQ på 102, som er blant de ti beste undersøkte landene og den sjette største økonomien i verden, med et BNP på 2,6 billioner dollar. Den kommer inn på $ 42,328,90, noe som gjør den bare 16. i rangeringen.

Tyskland har en gjennomsnittlig IQ på 101, men BNP er $ 3,7 billioner – den fjerde største i verden – og BNP per innbygger er $ 46 467,50. Dermed, mens Tyskland ikke var blant de ti beste når det gjelder IQ-testresultater, ble det rangert som 14. på listen over BNP per innbygger.

Spanjoler er like smarte som britene, med en gjennomsnittlig IQ på 102. Den spanske økonomien ligger fremdeles på 14. plass i verden, med et BNP på $ 1,3 billioner. Vedvarende høy arbeidsledighet og strukturelle problemer holder imidlertid BNP per innbygger på bare $ 29,564,70.